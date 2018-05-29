Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

finfen написав:а если, все-таки, регулярная оплата, то как решается вопрос с тем, что каждый месяц может варьироваться размер оплаты, так как варьируется размер потребляемых услуг плательщиком?
Там есть кнупки "приостановить платеж" и "редактировать платёж". Можно ваще раз заплатить и свинтить через удаление платежа. Потом мона снова создать какой угодно платеж на какие угодно адреса квартир. Платежи работают не чаще, чем раз в месяц, но можно нажать кнупку " отправить на списание", а в этом случае не знаю, возникнет ли комиссия.
cheburek3 написав:Так https://payhub.com.ua/ без комиса первые 3 месяца только? А дальше - перерегистрация? Кто-то пробовал? А то мне пока и зарегиться трудно - firefox и opera не дают нажать кнопку Продовжити.
Мне тоже интересен данный вопрос, никто не ответил. Зарегился, использовав номер мобильника+почту и платил картой с 2% кешбека. Очень криво платится коммуналь Киева, но зато 3 мес. это получилось бесплатно.
Теперь можно делать все тоже самое, создав другую учетку с другими моб+почтой? Или карту/шаблоны не пропустит?
ГИОЦ - .удаки, только их услуги в Киеве приходится оплачивать через такую Ж
У столичных енергетиков-водогонов-тепловиков https://ok-te-home.kyivenergo.ua/send_counters/guest_send_current_new на одном мыле,где три хаты слетели все о/р и пишет мыло не регилось)),на тех,шо поштучно-пока видны.Проходил квест нарвался на меседж ранее на ЦКС объекты (но более четырех на одно мыло не давало) тупо по адресу,ща просит ключ авторизации из квитахи. В пимпочке показания (под оплатой) если два счетчика- тупо №1 и №2 ,не перепутать нуна,в ГИОЦ хоть заводские № счетчиков указывали.Бдить и бдить надо
Гляжу там мона и без реги ввести показания счетчика.О/р соседей тупо по номеру квартиры отличие.Пожалуй пошучу над той шо сверху)) Хай теперь она ищет способ "Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси".Комси комса кубов 30 ей гарячей с прокси указать А будет громко топать - 50