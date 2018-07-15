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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:21

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Плачу нашару за свет здесь https://ukrbilling.com/byt/ua


енергетики снова сменили точку - уже https://erc.work/ru/
Меняю в закладках.

о петляют, демоны. Больше 3х мес на месте не сидят 8) :lol: :lol:

Это только у меня теперь постоянно просит вводить логин/пароль?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:27

  valya написав:Это только у меня теперь постоянно просит вводить логин/пароль?

У Вашего поставщика услуг ведутся регламентные работы

Отдыхаем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:28

  Aktus написав:Мизантрóп
А вы на первом этаже? ;)

третий
  clientage написав:Отдыхаем :)

пока отдыхаем у пенсов,где переплаты за три года субсидий за счет экономии 1100 и 800 грн. они тырят безвозвратную :evil:

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 03:42

  Мизантрóп написав:третий

Значит, не топайте громко... ;)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:18

  valya написав:
  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
енергетики снова сменили точку - уже https://erc.work/ru/
Меняю в закладках.

о петляют, демоны. Больше 3х мес на месте не сидят 8) :lol: :lol:

Это только у меня теперь постоянно просит вводить логин/пароль?

Так, у кого как?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:12

  Мизантрóп написав:
енергетики снова сменили точку - уже https://erc.work/ru/
Меняю в закладках.

Вообще пропали, сайт не открывается
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:50

  valya написав:
  Мизантрóп написав:
енергетики снова сменили точку - уже https://erc.work/ru/
Меняю в закладках.

Вообще пропали, сайт не открывается

в приложении ДТЕК КЕМ предлагают платить через пейхаб от пумбы
https://payhub.com.ua/#/payment/dtek-ky ... tromerezhi

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:08

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

а на карман кеш пробовали платить за комуналки? Там 10 дней ожидать нужно, но зато экономия нормальная получается
koljanovskiy
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:02

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Коллеги, кто как платит сейчас за горячую воду в Киевтеплоэнерго, чтоб бесплатно и с кешбеком можно было?
Andrew75
 
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