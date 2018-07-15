|
|
|
Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:21
Это только у меня теперь постоянно просит вводить логин/пароль?
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:27
valya написав:
Это только у меня теперь постоянно просит вводить логин/пароль?
У Вашего поставщика услуг ведутся регламентные работы
Отдыхаем
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24880
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1990 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 чер, 2018 03:42
Мизантрóп написав:
третий
Значит, не топайте громко...
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:18
valya написав:
Это только у меня теперь постоянно просит вводить логин/пароль?
Так, у кого как?
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:12
Вообще пропали, сайт не открывается
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:50
valya написав:
Вообще пропали, сайт не открывается
в приложении ДТЕК КЕМ предлагают платить через пейхаб от пумбыhttps://payhub.com.ua/#/payment/dtek-ky ... tromerezhiМодератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 773
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:08
а на карман кеш пробовали платить за комуналки? Там 10 дней ожидать нужно, но зато экономия нормальная получается
-
koljanovskiy
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 27.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:02
Коллеги, кто как платит сейчас за горячую воду в Киевтеплоэнерго, чтоб бесплатно и с кешбеком можно было?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 741
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|