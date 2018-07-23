Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:34
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Знает кто, как в изи вбить показания 2 зонного счётчика?
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:59
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
ziks, скорее нет. Пробуйте через
Там такое пока можно.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:27
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:37
Даже допки достаточно
но меня абонка за Пакет "Месяц" - 9.90грн/мес за 2 пакета счетов -- устраивает
... делайте хоть что-нибудь!
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