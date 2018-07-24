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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:34
Знает кто, как в изи вбить показания 2 зонного счётчика?
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Alex_ki
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21
Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?
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ziks
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:59
ziks, скорее нет. Пробуйте через https://payhub.com.ua/
Там такое пока можно.
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MASolomko
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21
ziks написав:
Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?
А что на ПОРТМОНЕ такая зверская комиссия?
Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
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Vladislav81
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:27
Vladislav81 написав:
Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
Заведи новую банковскую карту, мобильный
и тогда будет хорошо — начнешь с чистого листа.
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MASolomko
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:37
MASolomko написав: Vladislav81 написав:
Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
Заведи новую банковскую карту, мобильный
и тогда будет хорошо — начнешь с чистого листа.
Даже допки достаточно
но меня абонка за Пакет "Месяц" - 9.90грн/мес за 2 пакета счетов -- устраивает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44
Vladislav81 написав: ziks написав:
Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?
А что на ПОРТМОНЕ такая зверская комиссия?
Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
Это Вы специально зарегистрировались, чтобы сделать этот пук в воду?
Конечно зверская комиссия, и вообще только полные ... платят комиссии.
Настоящие гусары платят без комиссии и с кешбеком.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:54
clientage написав:
но меня абонка за Пакет "Месяц" - 9.90грн/мес за 2 пакета счетов -- устраивает
А не 19.90 ?
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mustbe
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