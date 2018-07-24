RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:34

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Знает кто, как в изи вбить показания 2 зонного счётчика?
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 386
З нами з: 22.01.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:59

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

ziks, скорее нет. Пробуйте через https://payhub.com.ua/
Там такое пока можно.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  ziks написав:Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?

А что на ПОРТМОНЕ такая зверская комиссия?
Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
Vladislav81
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:27

  Vladislav81 написав:Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
Заведи новую банковскую карту, мобильный и тогда будет хорошо — начнешь с чистого листа.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:37

  MASolomko написав:
  Vladislav81 написав:Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.
Заведи новую банковскую карту, мобильный и тогда будет хорошо — начнешь с чистого листа.

Даже допки достаточно :wink:
но меня абонка за Пакет "Месяц" - 9.90грн/мес за 2 пакета счетов -- устраивает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25002
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44

  Vladislav81 написав:
  ziks написав:Если на Портмоне перерегится заново, и платить такой же счет такой же картой, будет ли работать 2 месяца бесплатных?

А что на ПОРТМОНЕ такая зверская комиссия?
Если зарегиться заново, ведь история платежей пропадет.


Это Вы специально зарегистрировались, чтобы сделать этот пук в воду?
Конечно зверская комиссия, и вообще только полные ... платят комиссии.
Настоящие гусары платят без комиссии и с кешбеком.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 23.11.09
Подякував: 735 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:54

  clientage написав:но меня абонка за Пакет "Месяц" - 9.90грн/мес за 2 пакета счетов -- устраивает :)

А не 19.90 ?
mustbe
 
Повідомлень: 584
З нами з: 27.12.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:39

  mustbe написав:
  clientage написав:но меня абонка за Пакет "Месяц" - 9.90грн/мес за 2 пакета счетов -- устраивает :)

А не 19.90 ?

Ёоо, потерял 10грн. Но меня и 19.90 устраивает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25002
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:41

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  clientage написав:Но меня и 19.90 устраивает

Багаті люди аднака! Фінфорум все ж таки ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7942
З нами з: 15.04.09
Подякував: 379 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.