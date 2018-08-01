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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:55
chipmunk написав: clientage написав:
Но меня и 19.90 устраивает
Багаті люди аднака! Фінфорум все ж таки
Квиташки все правильные, счетчики вводятся, переплаты корректируются, субсидии учитываются, оплата одной кнопкой или группами, куча карт, МастерПасс, архив за сто лет, КБ работает, оплаты не теряются, квиташки признаются в ЖЭКе... ну и Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню) -- вот оно счастье
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:00
clientage написав:
Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню)
Можно подробнее ? Ху из Петрович ?
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mustbe
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:06
mustbe написав: clientage написав:
Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню)
Можно подробнее ? Ху из Петрович ?
Сосед, реальный сосед, которому надоело ходить в Ощад, а карт от боится...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 04:17
clientage написав: mustbe написав: clientage написав:
Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню)
Можно подробнее ? Ху из Петрович ?
Сосед, реальный сосед, которому надоело ходить в Ощад, а карт от боится...
А почему учительницу русского языка Вы обделили вниманием? Или ей нравится ходить в Беспощад и там толкаться в очереди оплаты коммунплки?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 26 лип, 2018 06:13
guntherhouse777 написав: clientage написав: mustbe написав:
Можно подробнее ? Ху из Петрович ?
Сосед, реальный сосед, которому надоело ходить в Ощад, а карт от боится...
А почему учительницу русского языка Вы обделили вниманием? Или ей нравится ходить в Беспощад и там толкаться в очереди оплаты коммунплки?
У неё нормальный внучок есть, который постоянно регится/перерегится на Хабе, чото мутит у бегемота и портмоне, шобы все нашару -- сил не жалеет -- мОлодеж
Вот от него я получаю инфу на каком сайте теперь када-то мой любимый мега-биллинг обитает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:26
Живу на сеъмной квартире, все хозяйка платит) Не заморачиваюсь вообще не по поводу чего
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fefelova
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Додано: Сер 01 сер, 2018 23:27
fefelova написав:
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Живу на сеъмной квартире, все хозяйка платит) Не заморачиваюсь вообще не по поводу чего
Интресный ответ по теме...
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Aktus
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