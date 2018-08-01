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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:55

  chipmunk написав:
  clientage написав:Но меня и 19.90 устраивает

Багаті люди аднака! Фінфорум все ж таки ;)

Квиташки все правильные, счетчики вводятся, переплаты корректируются, субсидии учитываются, оплата одной кнопкой или группами, куча карт, МастерПасс, архив за сто лет, КБ работает, оплаты не теряются, квиташки признаются в ЖЭКе... ну и Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню) -- вот оно счастье :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:00

  clientage написав:Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню)

Можно подробнее ? Ху из Петрович ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:06

  mustbe написав:
  clientage написав:Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню)

Можно подробнее ? Ху из Петрович ?

Сосед, реальный сосед, которому надоело ходить в Ощад, а карт от боится...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 04:17

  clientage написав:
  mustbe написав:
  clientage написав:Петрович на спасибо даёт 10грн (за 2й пакет счетов, ото я про 9.90 и помню)

Можно подробнее ? Ху из Петрович ?

Сосед, реальный сосед, которому надоело ходить в Ощад, а карт от боится...

А почему учительницу русского языка Вы обделили вниманием? Или ей нравится ходить в Беспощад и там толкаться в очереди оплаты коммунплки?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:13

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:Можно подробнее ? Ху из Петрович ?

Сосед, реальный сосед, которому надоело ходить в Ощад, а карт от боится...

А почему учительницу русского языка Вы обделили вниманием? Или ей нравится ходить в Беспощад и там толкаться в очереди оплаты коммунплки?

У неё нормальный внучок есть, который постоянно регится/перерегится на Хабе, чото мутит у бегемота и портмоне, шобы все нашару -- сил не жалеет -- мОлодеж :lol: :lol: Вот от него я получаю инфу на каком сайте теперь када-то мой любимый мега-биллинг обитает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:26

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Живу на сеъмной квартире, все хозяйка платит) Не заморачиваюсь вообще не по поводу чего :)
fefelova
 
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  fefelova написав:Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Живу на сеъмной квартире, все хозяйка платит) Не заморачиваюсь вообще не по поводу чего :)

Интресный ответ по теме...
Aktus
 
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