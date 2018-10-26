Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Дякую. "2.2.2. Оплата товару здійснюється за допомогою безготівкової оплати дійсною карткою Visa емітованою будь-яким банком України виключно через Visa Checkout. Оплата без застосування Visa Checkout до участі в акції не допускається." В Віза чекаут можна додати не лише карти Віза. Так ось оплата через Мастеркард пройде без комісії чи все таки з нею, хтось перевіряв? А то це якось не стикується з метою акції, ІМХО
Haza 1.6. «Учасник Акції»: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції мають ідентифікаційний податковий номер та які є держателями карток будь-якої картки Visa емітованих будь-яким банком України (надалі – «Картка») та які розраховуються виключно через Visa Checkout,
2.2.2. Оплата товару здійснюється за допомогою безготівкової оплати дійсною карткою Visa емітованою будь-яким банком України виключно через Visa Checkout.