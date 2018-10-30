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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:01

  Aps написав:
  Haza написав:Чи є можливість оплатити Київтеплоенерго без комісії, крім Ощада?


«Плати з Visa Checkout - отримуй вигоду»
https://www.gerc.ua/vco2018/

Дякую.
"2.2.2. Оплата товару здійснюється за допомогою безготівкової оплати дійсною карткою Visa емітованою будь-яким банком України виключно через Visa Checkout. Оплата без застосування Visa Checkout до участі в акції не допускається."
В Віза чекаут можна додати не лише карти Віза. Так ось оплата через Мастеркард пройде без комісії чи все таки з нею, хтось перевіряв? А то це якось не стикується з метою акції, ІМХО
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 05:24

Haza
1.6. «Учасник Акції»: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції мають ідентифікаційний податковий номер та які є держателями карток будь-якої картки Visa емітованих будь-яким банком України (надалі – «Картка») та які розраховуються виключно через Visa Checkout,

2.2.2. Оплата товару здійснюється за допомогою безготівкової оплати дійсною карткою Visa емітованою будь-яким банком України виключно через Visa Checkout.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:16

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит ;)
Pater
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:04

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

А разве этот промокод не работает без регистрации? И почему надо именно на этот тар.план?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:16

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Другой тарифный план стоит 19,90 грн. в месяц и на нём платежи тоже без комиссии
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:37

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Pater написав:Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит ;)
Спасибо, работает
Даже на старом аккаунте
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:55

  Aps написав:
  Haza написав:Чи є можливість оплатити Київтеплоенерго без комісії, крім Ощада?


«Плати з Visa Checkout - отримуй вигоду»
https://www.gerc.ua/vco2018/


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:P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:57

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

100 платежей по 5 гривен?
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:59

  Pater написав:100 платежей по 5 гривен?

порядка 15 по 100 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:25

  MASolomko написав:ziks, скорее нет. Пробуйте через https://payhub.com.ua/
Там такое пока можно.
Похоже, уже и там лавочка прикрылась. При регистрации нового акка не появляется окно для ввода одноразового пароля и завершения регистрации. В любом браузере, с вычищенными кукисами и т.д. Или еще какие-то новые появились на Хабе нюансы?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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