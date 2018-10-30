Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Зарегился на Портмоне с этим промокодом - и сразу же на оплату газа комис 1,3%
В чем, собственно, профит?
Или Портмоне только справочно показывает на этапе ввода реквизитов, какая должна быть комиссия, если бы не было промокода?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:20
Зарегился на Портмоне с этим промокодом - и сразу же на оплату газа комис 1,3%
В чем, собственно, профит?
Или Портмоне только справочно показывает на этапе ввода реквизитов, какая должна быть комиссия, если бы не было промокода?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:27
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
В разделе "бонусы и промокоды" есть "Акція для клієнтів Укртелеком"? Тарифный план "Комиссия"?
Проверил сейчас, у меня нет комиссии на КиївГазЕнерджи. Оплата по реквизитам ВСЕГДА с комиссией, если это не шаблон.
"Комісія 1.5% + 3 грн (для категорії комунальні послуги)
Комісія 2% + 4 грн (для всіх інших категорій)
Переказ коштів здійснюється на наступний банківський день. Зарахування на Р/р одержувача – протягом трьох робочих днів (як правило, протягом 24 годин). При відмові у проведенні операції повернення коштів гарантується."
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:36
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Показывает справочно
Вводишь к примеру оплату 100 грн, в "к оплате" тоже стоит 100 и запрос с кодом на снятие 100 приходит
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:00
Да, тарифный план Комиссия и Акция для клиентов Укртелекома активирована до 29.01.19
Делал именно шаблон - провайдер подтянулся из базы сразу, на этапе ввода лицевого счета увидел ставку комиссии, и это насторожило. Получается, если комиссия есть, то я увижу это ДО списания денег с карты? Если я указываю к оплате, допустим, ровно 2кгрн, то "в фоновом режиме" не спишется 2кгрн+комиссия? Если не ошибаюсь, по Максимке Аллы списание при расчетах на сайтах происходит без отп-пароля, поэтому хочу выяснить все ДО проведения оплаты, а не после. У Портмоне с этим все прозрачно?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:06
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Делал 3 оплаты по этому принципу, везде показывало разную комиссию, но все платежи прошли без нее
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:28
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
При запросе на подтверждение платежа всегда показывает комиссию, если она есть. Можно попробовать сделать тестовый платеж на маленькую сумму.
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