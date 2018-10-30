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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:20

  Pater написав:Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит ;)

Зарегился на Портмоне с этим промокодом - и сразу же на оплату газа комис 1,3%
В чем, собственно, профит? :roll:
Или Портмоне только справочно показывает на этапе ввода реквизитов, какая должна быть комиссия, если бы не было промокода?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:27

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

В разделе "бонусы и промокоды" есть "Акція для клієнтів Укртелеком"? Тарифный план "Комиссия"?
Проверил сейчас, у меня нет комиссии на КиївГазЕнерджи. Оплата по реквизитам ВСЕГДА с комиссией, если это не шаблон.

"Комісія 1.5% + 3 грн (для категорії комунальні послуги)
Комісія 2% + 4 грн (для всіх інших категорій)
Переказ коштів здійснюється на наступний банківський день. Зарахування на Р/р одержувача – протягом трьох робочих днів (як правило, протягом 24 годин). При відмові у проведенні операції повернення коштів гарантується."
Pater
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:36

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Показывает справочно
Вводишь к примеру оплату 100 грн, в "к оплате" тоже стоит 100 и запрос с кодом на снятие 100 приходит
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:00

  Pater написав:В разделе "бонусы и промокоды" есть "Акція для клієнтів Укртелеком"? Тарифный план "Комиссия"?
Проверил сейчас, у меня нет комиссии на КиївГазЕнерджи. Оплата по реквизитам ВСЕГДА с комиссией, если это не шаблон.
Да, тарифный план Комиссия и Акция для клиентов Укртелекома активирована до 29.01.19
Делал именно шаблон - провайдер подтянулся из базы сразу, на этапе ввода лицевого счета увидел ставку комиссии, и это насторожило. Получается, если комиссия есть, то я увижу это ДО списания денег с карты? Если я указываю к оплате, допустим, ровно 2кгрн, то "в фоновом режиме" не спишется 2кгрн+комиссия? Если не ошибаюсь, по Максимке Аллы списание при расчетах на сайтах происходит без отп-пароля, поэтому хочу выяснить все ДО проведения оплаты, а не после. У Портмоне с этим все прозрачно?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:06

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Делал 3 оплаты по этому принципу, везде показывало разную комиссию, но все платежи прошли без нее
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:28

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

При запросе на подтверждение платежа всегда показывает комиссию, если она есть. Можно попробовать сделать тестовый платеж на маленькую сумму.
Pater
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:45

  Pater написав:При запросе на подтверждение платежа всегда показывает комиссию, если она есть. Можно попробовать сделать тестовый платеж на маленькую сумму.
По кредитке Альфы на том же Хабе никаких запросов не приходит, молча списывается сумма и потом только ходи/звони разбирайся что там лишнего списалось или нет. Придется таки сделать тест на малой сумме :roll:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:50

  pharus написав:
  Pater написав:При запросе на подтверждение платежа всегда показывает комиссию, если она есть. Можно попробовать сделать тестовый платеж на маленькую сумму.
По кредитке Альфы на том же Хабе никаких запросов не приходит, молча списывается сумма и потом только ходи/звони разбирайся что там лишнего списалось или нет. Придется таки сделать тест на малой сумме :roll:

По некоторым поставщикам услуг нет возможности выполнить второй (ещё один) платеж
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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