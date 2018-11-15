RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:09

  pharus написав:Только опытным путем можно узнать, кто именно "особенный"? Или есть где посмотреть/спросить?

если были ранее оплаты,то для возможности повторно оплатить на прежней квитанции должна быть кнопка + ещё один платёж
Может, как-то и по другому можно узнать, я не знаю
Но, если показывает сумму к оплате, такую же как указали (без комиссии), то так и спишется (если нет комиссии по тарифам карты)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 18.09.13
Подякував: 336 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:40

  Pater написав:Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит ;)

В чем профит? ЕСЛИ компания есть в каталоге Портмоне, то по моему опыту, на сайте этой компании и так можно заплатить без комиссии и без Портмоне.
А вот если компании в каталоге нет, то Портмоне ее рассматривает как "платеж по реквизитам" и комиссию за этот платеж насчитывает и включает в сумму платежа. Промокод тут не действует, деньги с бонусного счета Портмоне тут нельзя использовать для оплаты комиссии, и даже в тарифе "Місяць" такой платеж все равно с комиссией.

Насчет оплаты с сайта компании. Например, "Львівгаззбут", сумма 200 грн.
При оплате с сайта 104.ua через Портмоне - комиссия 3 грн.
При оплате просто через Портмоне - комиссия 6 грн.
Профит?
Aktus
 
Повідомлень: 46
З нами з: 02.11.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pater і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії 1, 2
D2 » Чет 15 лис, 2018 13:13
14 1142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 20:11
Surz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.