Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Додано: Пон 03 гру, 2018 19:40

Pater написав: Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит

В чем профит? ЕСЛИ компания есть в каталоге Портмоне, то по моему опыту, на сайте этой компании и так можно заплатить без комиссии и без Портмоне.А вот если компании в каталоге нет, то Портмоне ее рассматривает как "платеж по реквизитам" и комиссию за этот платеж насчитывает и включает в сумму платежа. Промокод тут не действует, деньги с бонусного счета Портмоне тут нельзя использовать для оплаты комиссии, и даже в тарифе "Місяць" такой платеж все равно с комиссией.Насчет оплаты с сайта компании. Например, "Львівгаззбут", сумма 200 грн.При оплате с сайта 104.ua через Портмоне - комиссия 3 грн.При оплате просто через Портмоне - комиссия 6 грн.Профит?