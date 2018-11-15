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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:09

  pharus написав:Только опытным путем можно узнать, кто именно "особенный"? Или есть где посмотреть/спросить?

если были ранее оплаты,то для возможности повторно оплатить на прежней квитанции должна быть кнопка + ещё один платёж
Может, как-то и по другому можно узнать, я не знаю
Но, если показывает сумму к оплате, такую же как указали (без комиссии), то так и спишется (если нет комиссии по тарифам карты)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:40

  Pater написав:Зарегистрироваться бесплатно в Портмоне на тарифном плане "Комиссия". Добавить промокод "ukrtelecom" и три месяца платить за все без комиссии. Профит ;)

В чем профит? ЕСЛИ компания есть в каталоге Портмоне, то по моему опыту, на сайте этой компании и так можно заплатить без комиссии и без Портмоне.
А вот если компании в каталоге нет, то Портмоне ее рассматривает как "платеж по реквизитам" и комиссию за этот платеж насчитывает и включает в сумму платежа. Промокод тут не действует, деньги с бонусного счета Портмоне тут нельзя использовать для оплаты комиссии, и даже в тарифе "Місяць" такой платеж все равно с комиссией.

Насчет оплаты с сайта компании. Например, "Львівгаззбут", сумма 200 грн.
При оплате с сайта 104.ua через Портмоне - комиссия 3 грн.
При оплате просто через Портмоне - комиссия 6 грн.
Профит?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:32

  vollena71 написав:По некоторым поставщикам услуг нет возможности выполнить второй (ещё один) платеж

Нужно удалить из шаблонов и завести по новой поставщика, тогда можно и второй раз оплатить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:05

Почему через https://payhub.com.ua/ "Сума платежу" правильная, а "Сума до сплати" всегда 0, и поменять непонятно как?
В результате платить предлагает именно 0...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 02:25

  Aktus написав:Насчет оплаты с сайта компании. Например, "Львівгаззбут", сумма 200 грн.
При оплате с сайта 104.ua через Портмоне - комиссия 3 грн.
При оплате просто через Портмоне - комиссия 6 грн.
Профит?

А при оплате через Приват24 - комиссия 0 гривен.
Вот где профит...
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 05:24

  Qwerty1999 написав:А при оплате через Приват24 - комиссия 0 гривен.
Вот где профит...

Как бы не так...
Комиссия там 1.00 грн.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:34

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  Aktus написав:Как бы не так...
Комиссия там 1.00 грн.


Для пенсіонерів - далі по 0.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34

greenozon
Для профита нужно быть пенсионером!
Вот это поворот...
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:45

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Когда разговор идет только о том, сколько заплатить комиссии: 1 гривну или 0 гривен, то о профите можно уже и не вспоминать. Это крохоборство.
Pater
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