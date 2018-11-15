Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Я, однозначно, не пенсионер и всё-равно комиссия равна нулю.
Просто надо уметь пользоваться Приват24.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:26
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:29
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:50
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:55
Роттердамский газ весь с комис.Моню с Аллой надо.Или агрегаторы.Приват только пенсом.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:12
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Бесплатный платеж (до 15000 грн.) по реквизитам в Интернет-банке Альфа банка. Только не спрашивайте, как бесплатно открыть картсчет в Альфе, это обсосано в другой ветке.
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:18
Чел-у было ж нашару в П24 заплатить
А как платить через др. банки и не тока бесплатно, а еще и с кэшбэком и тут на ветке обсосано
С НГ!
... делайте хоть что-нибудь!
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