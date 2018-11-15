|
|
|
Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:26
Aktus написав: Qwerty1999 написав:
А при оплате через Приват24 - комиссия 0 гривен.
Вот где профит...
Как бы не так...
Комиссия там 1.00 грн.
Я, однозначно, не пенсионер
и всё-равно комиссия равна нулю.
Просто надо уметь пользоваться Приват24.
-
Qwerty1999
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 11.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:29
Qwerty1999 написав:
комиссия равна нулю.
Просто надо уметь пользоваться Приват24.
Так научите, пожалуйста! Это и по теме будет.
Интересует одна конкретная оплата - Львівгаззбут (ЕГРПОУ 39594527)
Итак, шо нажать?
С другими коммунальщиками (у меня) проблем нет.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:50
Aktus написав:
Так научите, пожалуйста!
Через МоиПлатежи пробовали?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26978
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2146 раз.
- Подякували: 3106 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:54
clientage написав: Aktus написав:
Так научите, пожалуйста!
Через МоиПлатежи пробовали?
У меня за Горгаз через мои платежи - 1 грн комиссии в П24.
-
wilomik
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 20.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:55
clientage написав: Aktus написав:
Так научите, пожалуйста!
Через МоиПлатежи пробовали?
Роттердамский газ весь с комис.Моню с Аллой надо.Или агрегаторы.Приват только пенсом.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
-
ЕЖопова
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 15.08.11
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:12
Бесплатный платеж (до 15000 грн.) по реквизитам в Интернет-банке Альфа банка. Только не спрашивайте, как бесплатно открыть картсчет в Альфе, это обсосано в другой ветке.
-
Pater
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 10.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:18
Чел-у было ж нашару в П24 заплатить
А как платить через др. банки и не тока бесплатно, а еще и с кэшбэком и тут на ветке обсосано
С НГ!
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26978
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2146 раз.
- Подякували: 3106 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:30
clientage написав:
Через МоиПлатежи пробовали?
Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.
ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.
ЕМНИП немного раньше там еще больше было.
Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как...
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:49
Aktus написав: clientage написав:
Через МоиПлатежи пробовали?
Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.
ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.
ЕМНИП немного раньше там еще больше было.
Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как...
Он наверное не в курсе,что регулярные тоже обложили
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|1948
|
П'ят 23 лис, 2018 20:11
Surz
|