Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Додано: Пон 31 гру, 2018 19:55

curiousobro написав: Aktus написав: clientage написав: Через МоиПлатежи пробовали? Через МоиПлатежи пробовали?

Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.

ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.

ЕМНИП немного раньше там еще больше было.



Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как... Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.ЕМНИП немного раньше там еще больше было.Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как...

Он наверное не в курсе,что регулярные тоже обложили Он наверное не в курсе,что регулярные тоже обложили

В декабре оплатил по всем квартирам всю коммуналку и за газ в том числе - через регулярные платежи без комиссии, хотя в тарифах написано 1,00 грн.Все регулярные платежи уже были "забиты" в календаре - только менял даты и перепроверял суммы.- если вновь созданный регулярный платёж - то возьмут одну гривну комиссии, если же регулярный платёж был создан до 01.12.2018 то проводят без комиссии.Другое предположение - агентам Приватбанка бонус от Привата в качестве нулевой комиссии.Третье предположение - всем, кто хвалит Приватбанк и Приват24 на финансовых форумах - алаверды от Привата в качестве нулевой комиссии - расхваливаю Приват достаточно давно и постоянно.Повторюсь - не пенсионер и не сотрудник Приватбанка.В декабре 2018 получилось провести все платежи без комиссии - посмотрю что будет в январе 2019.P.S. Не житель Львова - поэтому ЛьвовГазу даже не пытался платить...