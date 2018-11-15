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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:26

  Aktus написав:
  Qwerty1999 написав:А при оплате через Приват24 - комиссия 0 гривен.
Вот где профит...

Как бы не так...
Комиссия там 1.00 грн.


Я, однозначно, не пенсионер и всё-равно комиссия равна нулю.
Просто надо уметь пользоваться Приват24. :D
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:29

  Qwerty1999 написав:комиссия равна нулю.
Просто надо уметь пользоваться Приват24. :D

Так научите, пожалуйста! Это и по теме будет.

Интересует одна конкретная оплата - Львівгаззбут (ЕГРПОУ 39594527)

Итак, шо нажать?

С другими коммунальщиками (у меня) проблем нет.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:50

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  Aktus написав:Так научите, пожалуйста!

Через МоиПлатежи пробовали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:54

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

clientage написав:
  Aktus написав:Так научите, пожалуйста!

Через МоиПлатежи пробовали?

У меня за Горгаз через мои платежи - 1 грн комиссии в П24.
wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:55

  clientage написав:
  Aktus написав:Так научите, пожалуйста!

Через МоиПлатежи пробовали?

Роттердамский газ весь с комис.Моню с Аллой надо.Или агрегаторы.Приват только пенсом.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:12

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Бесплатный платеж (до 15000 грн.) по реквизитам в Интернет-банке Альфа банка. Только не спрашивайте, как бесплатно открыть картсчет в Альфе, это обсосано в другой ветке.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:18

Чел-у было ж нашару в П24 заплатить
А как платить через др. банки и не тока бесплатно, а еще и с кэшбэком и тут на ветке обсосано :)
С НГ!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:30

  clientage написав:Через МоиПлатежи пробовали?

Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.
ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.
ЕМНИП немного раньше там еще больше было.

Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как...
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:49

  Aktus написав:
  clientage написав:Через МоиПлатежи пробовали?

Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.
ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.
ЕМНИП немного раньше там еще больше было.

Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как...

Он наверное не в курсе,что регулярные тоже обложили :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:55

  curiousobro написав:
  Aktus написав:
  clientage написав:Через МоиПлатежи пробовали?

Конечно. Стандартная комис. 1,00 грн для договорной коммуналки.
ИМХО там просто получатель - газсбыт - хитрожадный.
ЕМНИП немного раньше там еще больше было.

Но раз тут человек утверждает, что можно с 0,00 грн, то интересно знать как...

Он наверное не в курсе,что регулярные тоже обложили :)


В декабре оплатил по всем квартирам всю коммуналку и за газ в том числе - через регулярные платежи без комиссии, хотя в тарифах написано 1,00 грн.
Все регулярные платежи уже были "забиты" в календаре - только менял даты и перепроверял суммы.
Предполагаю - если вновь созданный регулярный платёж - то возьмут одну гривну комиссии, если же регулярный платёж был создан до 01.12.2018 то проводят без комиссии.
Другое предположение - агентам Приватбанка бонус от Привата в качестве нулевой комиссии.
Третье предположение - всем, кто хвалит Приватбанк и Приват24 на финансовых форумах - алаверды от Привата в качестве нулевой комиссии - расхваливаю Приват достаточно давно и постоянно.
Повторюсь - не пенсионер и не сотрудник Приватбанка.
В декабре 2018 получилось провести все платежи без комиссии - посмотрю что будет в январе 2019.
P.S. Не житель Львова - поэтому ЛьвовГазу даже не пытался платить...
Qwerty1999
 
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