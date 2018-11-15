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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:00

  Qwerty1999 написав:расхваливаю Приват достаточно давно и постоянно

Наверное больше ничем и не пользовались никогда :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:41

готовьтесь на 1 февраля

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:49

Клоуни, знову карго-культ будує літаки з соломи. У Гейропі уся суть у тому, що постачальники конкурують між собою: у одного енергія "зелена", у іншого дешева, у третього перший рік за півціни. А тут просто вводяться нові сутності без очевидної вигоди для кінцевого споживача.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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