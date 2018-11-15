Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Наверное больше ничем и не пользовались никогда
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:00
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:41
готовьтесь на 1 февраля
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:49
Клоуни, знову карго-культ будує літаки з соломи. У Гейропі уся суть у тому, що постачальники конкурують між собою: у одного енергія "зелена", у іншого дешева, у третього перший рік за півціни. А тут просто вводяться нові сутності без очевидної вигоди для кінцевого споживача.
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