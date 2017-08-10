Акції від ПриватБанку

Завітайте на різдвяний ярмарок у Києві та отримайте безконтактну картку Visa payWave від ПриватБанку безкоштовно!
Плюс кешбек 5% у разі оплати безконтактною Visa на території різдвяного містечка.
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:44
Знайди картку Visa payWave під різдвяною ялинкою!
З 20 грудня 2017 до 14 січня 2018
Завітайте на різдвяний ярмарок у Києві та отримайте безконтактну картку Visa payWave від ПриватБанку безкоштовно!
Плюс кешбек 5% у разі оплати безконтактною Visa на території різдвяного містечка.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:22
Знайди картку Visa payWave під різдвяною ялинкою!
З 20 грудня 2017 до 14 січня 2018
Завітайте на різдвяний ярмарок у Києві та отримайте безконтактну картку Visa payWave від ПриватБанку безкоштовно!
Плюс кешбек 5% у разі оплати безконтактною Visa на території різдвяного містечка.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:22
іЛистівка
Не маєте листівки, подарунка, квітки і взагалі згадали про свято 5 хвилин тому?
Даруйте електронне привітання і гроші.
Просто відскануйте код, оберіть дизайн, напишіть привітання і надішліть близькій людині.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:25
Какая-то дискриминация по территориальному признаку
Всё IMHO
реклама
|