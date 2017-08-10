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Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:44

Знайди картку Visa payWave під різдвяною ялинкою!

З 20 грудня 2017 до 14 січня 2018
Завітайте на різдвяний ярмарок у Києві та отримайте безконтактну картку Visa payWave від ПриватБанку безкоштовно!
Плюс кешбек 5% у разі оплати безконтактною Visa на території різдвяного містечка.

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... skoshtovno
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:22

Знайди картку Visa payWave під різдвяною ялинкою!

З 20 грудня 2017 до 14 січня 2018
Завітайте на різдвяний ярмарок у Києві та отримайте безконтактну картку Visa payWave від ПриватБанку безкоштовно!
Плюс кешбек 5% у разі оплати безконтактною Visa на території різдвяного містечка.

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... skoshtovno
Assistant_Portal
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Повідомлень: 222
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:22

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Не маєте листівки, подарунка, квітки і взагалі згадали про свято 5 хвилин тому?
Даруйте електронне привітання і гроші.
Просто відскануйте код, оберіть дизайн, напишіть привітання і надішліть близькій людині.

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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:25

  Assistant_Portal написав:З 20 грудня 2017 до 14 січня 2018
Завітайте на різдвяний ярмарок у Києві та отримайте безконтактну картку Visa payWave від ПриватБанку безкоштовно!
Плюс кешбек 5% у разі оплати безконтактною Visa на території різдвяного містечка.

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... skoshtovno

Какая-то дискриминация по территориальному признаку
Всё IMHO
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