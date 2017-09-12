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Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:24

Apple Pay безкоштовно заправить кавою на ОККО

З 17 липня українські користувачі платіжного сервісу Apple Pay зможуть отримати бонусну каву, оплачуючи за допомогою iPhone або iWatch заправку свого авто в мережі АЗК ОККО. Як повідомили в ПриватБанку, клієнти якого першими в Україні можуть платити Apple Pay, єдина умова такої спільної акції з ОККО – безконтактна оплата не менше 15 літрів будь-якого виду палива.

«Уже майже два місяці в Україні власники iPhone та держателі карток ПриватБанку відкривають для себе нові привілеї оплати через Apple Pay, а зараз ми відкрили цей магічний сервіс клієнтам всіх українських банків, – зазначив керівник Роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан. – Усе більше наших партнерів, таких, як мережа автозаправних комплексів ОККО, підключаються до глобального тренда заохочення безконтактних платежів і передових інновацій».

Цифровий бонусний штрихкод на чашку кави або чаю за оплату Apple Pay «прилетить» на смартфон клієнта відразу ж після проведення оплати. Варто лише пред’явити на касі отриманий штрихкод – і можна починати готувати каву. Спільна акція ПриватБанку та ОККО триватиме до 17 вересня, тому скористатися бонусом можна в будь-який день – штрихкод на бонусну каву буде зберігатися в додатку Privat24 в розділі «Дисконти».

«ОККО – це вже давно не тільки про заправку паливом. Це про сервіс, що випереджає очікування, впроваджує інновації, дотримується сучасних трендів і створює їх, – коментує маркетинг-директор мережі ОККО Василь Дмитрів. – Наші клієнти – це прогресивні сучасні люди, які цінують зручність і швидкість у всьому. Такими акціями ми підтримуємо та заохочуємо такі прагнення».

Нагадаємо, 17 травня 2018 року власники карток, випущених ПриватБанком, першими в Україні отримали можливість користуватися Apple Pay – легким, безпечним платіжним інструментом. Apple Pay дозволяє розплачуватися за покупки з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

https://privatbank.ua/news/2018/7/17/ap ... yu-na-okko
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:19

У Діснейленд разом із TaxFree4U

Світ казок ближче з TaxFree4U та Mastercard

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https://promos.privatbank.ua/ua/u-disne ... -taxfree4u
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:54

ПриватБанк та RIA роздають гроші та подарунки до свят

З грудня цього року до кінця березня 2019 року ПриватБанк доплачуватиме по 100 грн клієнтам, які активно користуються для закордонних переказів коштів системою RIA. Окрім того, лише протягом святкової акції банк та RIA дають нагоду поборотися за додаткові суперпризи – фітнес-браслети та Apple Watch.

Гарантований кешбек або шанс на подарунок матиме кожен, хто отримує чи надсилає міжнародний переказ RIA у ПриватБанку на суму від 2 000 грн через Приват24 або банкомати та термінали самообслуговування. Єдиною умовою акції «Cashback з переказами RIA» є реєстрація на спеціальній сторінці банку.

https://privatbank.ua/news/2018/12/3/801
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:56

Подарки за платежи и переводы

Присылайте и/или получайте международные переводы и возможно, именно вы станете обладателем крутых подарков!

iPhone 8 – 1 шт.;
Apple Watch 3 серии – 4 шт.;
дополнительные подарки – 100 шт. (термокружки, рюкзаки, Power Bank).

https://promos.privatbank.ua/ru/podarki ... i-perevody
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:56

Оформите «КУБ» или «АгроКУБ» и участвуйте в розыгрыше двух i

Расширяйте бизнес и получайте приятные возможности с ПриватБанком и платежной системой Masterсard :)

с 1 декабря 2018 по 31 декабря 2018

https://promos.privatbank.ua/ru/oformit ... -iphone-xs
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:57

Паркуйтесь выгодно! Cashback за парковку - до 100 грн в неде

Бесплатная парковка с Visa!

С 1 декабря 2018 по 31 января 2019

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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:58

Возвращаем 10% чека в ресторанах-партнерах

"Турист Украины" - Путешествия насыщают!

с 21 ноября 2018 по 21 декабря 2018

https://promos.privatbank.ua/ru/vozvras ... st-ukrainy
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