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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:04

GIVEAWAY

Hello from Silicon Valley.

Выиграй Apple Watch Series 4, который наши ребята привезли из самой Кремниевой долины!

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Повідомлень: 730
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:51

100 билетов в кино

100 билетов в кино
с 28 января 2019 по 24 февраля 2019
за покупки с картой ПриватБанка

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Повідомлень: 730
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:54

Геймерский гаджет от Приват24

с 7 февраля 2019 по 10 февраля 2019
Пополните игровой аккаунт в мобильном приложении Privat24 на сумму от 250 грн и получите возможность выиграть крутые призы.

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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:55

Выигрывайте поездку на фестиваль EXIT благодаря Visa

с 1 февраля 2019 по 31 марта 2019
Выигрывайте незабываемую поездку на двоих на музыкальный фестиваль EXIT в Сербии.

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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:32

Love season с Visa

с 11 февраля 2019 по 24 марта 2019
Дарим 600 сертификатов номиналом 220 грн в сеть кинотеатров MULTIPLEX!

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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:33

Связь на расстоянии – хорошо, а материальная поддержка – еще

Для пользователей, которые уже пользуются сервисом, мы совместно с Mastercard и VISA подготовили кучу подарков.
До 31.05 получайте перевод на любую сумму и участвуйте в розыгрыше.

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Повідомлень: 730
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:28

досить цікава акція
zechina
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:52

Языки Українська Всё начинается с просмотра кино

с 15 февраля 2019 по 5 апреля 2019
Регистрируйтесь на https://bilshe.mastercard.ua, оплачивайте премиальной картой и участвуйте в розыгрыше 2 путешествий на Каннский кинофестиваль – 2019!

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53

«О’кей, Google. Когда кешбэк?»

Возвращаем 50 грн с каждой покупки в магазине с Google Pay.

Акция действует одну неделю и только для новых клиентов.

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