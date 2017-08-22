RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:47

Привіт, Apple Pay

Сплачуйте одним дотиком.
Усі картки в телефоні.

https://privatbank.ua/cpa/apple?utm_sou ... f037c4900a
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:05

Пасхальный кешбэк з Mastercard!

с 26 апреля 2019 по 1 мая 2019
Сберегите до 500 грн на пасхальных покупках!

https://promos.privatbank.ua/ru/dni-vyg ... mastercard
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:53

Кешбэк на автобусные билеты

с 8 мая 2019 по 30 июня 2019
Возвращаем 10% от стоимости автобусных билетов, купленных в мобильном приложении Privat24 с карты Mastercard ПриватБанка.

https://promos.privatbank.ua/ru/keshbek ... nye-bilety
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:54

Бесплатные переводы с Польши в Украину

с 10 мая 2019 по 10 августа 2019
Переводы с Польши в Украину через удобный сервис PayUkraine на карты ПриватБанка без комиссии!

https://promos.privatbank.ua/ru/besplat ... -v-ukrainu
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:13

  Assistant_Portal написав:с 10 мая 2019 по 10 августа 2019
Переводы с Польши в Украину через удобный сервис PayUkraine на карты ПриватБанка без комиссии!

https://promos.privatbank.ua/ru/besplat ... -v-ukrainu

с Амстердама бы еще
ГДЕНЬГИ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:31

Твоя карта – твой герой

с 21 мая 2019 по 9 июня 2019
Теперь ваши карты в Apple Pay и Google Pay могут выглядеть по-другому.
Коллекция электронных обложек со всеми героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» уже доступна в Privat24.

https://promos.privatbank.ua/ru/darim-bilety-v-kino
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
37 10519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 11:33
Assistant_Portal
Акції від банку КОНКОРД 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:41
31 5361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 11:29
Assistant_Portal
Акції від банку "ГЛОБУС" 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:37
67 9128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 11:23
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.