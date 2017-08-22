Акції від ПриватБанку

Усі картки в телефоні.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:47
Привіт, Apple Pay
Сплачуйте одним дотиком.
Усі картки в телефоні.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:05
Пасхальный кешбэк з Mastercard!
с 26 апреля 2019 по 1 мая 2019
Сберегите до 500 грн на пасхальных покупках!
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:53
Кешбэк на автобусные билеты
с 8 мая 2019 по 30 июня 2019
Возвращаем 10% от стоимости автобусных билетов, купленных в мобильном приложении Privat24 с карты Mastercard ПриватБанка.
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:54
Бесплатные переводы с Польши в Украину
с 10 мая 2019 по 10 августа 2019
Переводы с Польши в Украину через удобный сервис PayUkraine на карты ПриватБанка без комиссии!
Додано: Чет 16 тра, 2019 21:13
с Амстердама бы еще
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:31
Твоя карта – твой герой
с 21 мая 2019 по 9 июня 2019
Теперь ваши карты в Apple Pay и Google Pay могут выглядеть по-другому.
Коллекция электронных обложек со всеми героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» уже доступна в Privat24.
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