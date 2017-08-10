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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:22

Зафестиваль по полной

с 5 июня 2019 по 24 июля 2019
с кешбэком 10% от «Туриста Украины»

https://promos.privatbank.ua/ru/zafestival-po-polnoy
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:38

Неплохо было бы выиграть iPad!
finuser284
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Повідомлень: 2
З нами з: 21.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:43

10 друзей TransferGo

с 24 июня 2019 по 20 августа 2019
Приглашайте друзей в TransferGo и выигрывайте десятый iPhone!

https://promos.privatbank.ua/ru/10-druzey-transfergo
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Повідомлень: 881
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Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:28

Супергерои ПриватБанка

с 17 июля 2019 по 31 августа 2019
Стань настоящим superhero с Картой Юниора Masterсard
Призовой фонд: 500 000 гривен

https://promos.privatbank.ua/ru/supergeroi-privatbanka
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:28

Жаркое лето. Заказывай прохладу в Приват24!

с 1 июля 2019 по 14 июля 2019
Заказывайте напитки и закуски в мобильном Privat24 –> раздел «Море Пива» и гарантированно получайте скидку 20% от суммы заказа.

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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:29

Открывайте Украину вместе с Mastercard

с 1 июля 2019 по 30 сентября 2019
Выигрывайте двухдневную поездку на двоих в живописные места Украины.

https://promos.privatbank.ua/ru/otkryva ... ivatbankom
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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