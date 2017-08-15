Акції від ПриватБанку

с кешбэком 10% от «Туриста Украины»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:22
Зафестиваль по полной
с 5 июня 2019 по 24 июля 2019
с кешбэком 10% от «Туриста Украины»
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:43
10 друзей TransferGo
с 24 июня 2019 по 20 августа 2019
Приглашайте друзей в TransferGo и выигрывайте десятый iPhone!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:28
Супергерои ПриватБанка
с 17 июля 2019 по 31 августа 2019
Стань настоящим superhero с Картой Юниора Masterсard
Призовой фонд: 500 000 гривен
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:28
Жаркое лето. Заказывай прохладу в Приват24!
с 1 июля 2019 по 14 июля 2019
Заказывайте напитки и закуски в мобильном Privat24 –> раздел «Море Пива» и гарантированно получайте скидку 20% от суммы заказа.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:29
Открывайте Украину вместе с Mastercard
с 1 июля 2019 по 30 сентября 2019
Выигрывайте двухдневную поездку на двоих в живописные места Украины.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42
Фестивальна хвиля БеzViz дарує кешбек 10%
з 15 липня 2019 до 1 серпня 2019
Кешбек 10% на свою картку від ціни будь-яких квитків на фестиваль.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:31
Знижка на пальне WOG
з 1 липня 2019 до 30 вересня 2019
Купуйте пальне WOG у мобільному додатку Privat24 зі знижкою 2,5 грн/л на бензин/дизель та 0,75 грн/л на газ.
Додано: Сер 24 лип, 2019 13:02
Ми перевернули картку, а там кешбек.
Отримуйте 5% від вартості квитків на транспорт у разі розрахунків карткою Visa Signature*.
* Максимум 500 грн за одну купівлю.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:35
Даруємо місяць паркування за автоцивілку!
з 1 серпня 2019 до 31 серпня 2019
Оформлюйте електронний поліс ОСЦПВ у мобільному додатку Privat24, і ми повернемо вам вартість паркування за місяць!
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