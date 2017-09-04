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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:38

Кіно в дорогу

з 1 серпня 2019 до 30 вересня 2019

Купуйте квитки на поїзд у ПриватБанку, завантажуйте фільми безкоштовно на MEGOGO й дивіться в дорозі навіть без Інтернету.

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:39

Зимова казка у Лапландії з Visa Signature

з 1 серпня 2019 до 30 листопада 2019

Поїздка на двох до Лапландії від ONE LIFE вже чекає на тебе!

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:40

Безкоштовні перекази в Україну через сервіс Fin.do

з 1 серпня 2019 до 31 жовтня 2019

з Європи, СНД, Туреччини та Ізраїлю на картки Mastercard ПриватБанку для перших 1 000 клієнтів!

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24

Apple гаджети для клієнтів Payoneer від ПриватБанку та Maste

Apple гаджети для клієнтів Payoneer від ПриватБанку та Mastercard!
з 15 серпня 2019 до 15 листопада 2019
Отримуйте платежі від Payoneer через онлайн-сервіс ПриватБанку на картки Mastercard та беріть участь у розіграші Apple AirPods, Apple Watch Series 4 та Apple iPad.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24

СУПЕРПРОПОЗИЦІЯ

з 15 серпня 2019 до 10 жовтня 2019
90 днів безкоштовних переказів з Польщі в Україну для клієнтів Orange Polska через сервіс PayUkraine на картки ПриватБанку!

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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:13

Таксометр рахує – Visa дарує!

з 19 серпня 2019 до 30 вересня 2019
Таксі за наш рахунок, якщо платити за кордоном карткою Visa!

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