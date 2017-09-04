Акції від ПриватБанку

з 2 вересня 2019 до 31 грудня 2019
з PrivatMoney та Visa
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51
Заробляйте на переказах
Заробляйте на переказах між Ізраїлем і Україною
з 2 вересня 2019 до 31 грудня 2019
з PrivatMoney та Visa
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20
Начните семейные приключения в Disneyland
Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – владельцы премиальных карт Mastercard Platinum, World Black Edition и World Elite.
Как стать участником акции?
Обменять в личном кабинете программы вознаграждений Mastercard специальное предложение за 0 баллов в период с 5 сентября по 15 октября.
Совершить минимум 10 трат от 1 000 грн каждая своей премиальной картой в период с 5 сентября по 15 октября.
Какое вознаграждение ждет участников акции?
Семейное путешествие для четверых в Disneyland Paris с 1 по 3 ноября 2019 года.
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