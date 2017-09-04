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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51

Заробляйте на переказах

Заробляйте на переказах між Ізраїлем і Україною

з 2 вересня 2019 до 31 грудня 2019
з PrivatMoney та Visa

https://promos.privatbank.ua/ua/zarobly ... ukrayinoyu
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Повідомлень: 968
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20

Начните семейные приключения в Disneyland

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – владельцы премиальных карт Mastercard Platinum, World Black Edition и World Elite.
Как стать участником акции?
Обменять в личном кабинете программы вознаграждений Mastercard специальное предложение за 0 баллов в период с 5 сентября по 15 октября.
Совершить минимум 10 трат от 1 000 грн каждая своей премиальной картой в период с 5 сентября по 15 октября.
Какое вознаграждение ждет участников акции?
Семейное путешествие для четверых в Disneyland Paris с 1 по 3 ноября 2019 года.

https://promos.privatbank.ua/ru/disneyland
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
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+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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