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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51

Заробляйте на переказах

Заробляйте на переказах між Ізраїлем і Україною

з 2 вересня 2019 до 31 грудня 2019
з PrivatMoney та Visa

https://promos.privatbank.ua/ua/zarobly ... ukrayinoyu
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Повідомлень: 976
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20

Начните семейные приключения в Disneyland

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – владельцы премиальных карт Mastercard Platinum, World Black Edition и World Elite.
Как стать участником акции?
Обменять в личном кабинете программы вознаграждений Mastercard специальное предложение за 0 баллов в период с 5 сентября по 15 октября.
Совершить минимум 10 трат от 1 000 грн каждая своей премиальной картой в период с 5 сентября по 15 октября.
Какое вознаграждение ждет участников акции?
Семейное путешествие для четверых в Disneyland Paris с 1 по 3 ноября 2019 года.

https://promos.privatbank.ua/ru/disneyland
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Повідомлень: 976
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:21

Cashback с Google Pay

Вперше оплатіть щонайменше дві купівлі з Google Pay та гарантовано отримайте 100 грн.

В акції беруть участь тільки купівлі на суму від 50 грн.

Акція діє з 10.09.2019 до 16.09.2019 включно.

https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... google-pay
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Повідомлень: 976
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:22

Кіно в дорогу

з 10 вересня 2019 до 31 жовтня 2019
Купуйте квитки на поїзд у ПриватБанку, завантажуйте фільми безкоштовно на MEGOGO й дивіться в дорозі навіть без Інтернету.

https://promos.privatbank.ua/ua/megogo
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Повідомлень: 976
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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