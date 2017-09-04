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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51

Заробляйте на переказах

Заробляйте на переказах між Ізраїлем і Україною

з 2 вересня 2019 до 31 грудня 2019
з PrivatMoney та Visa

https://promos.privatbank.ua/ua/zarobly ... ukrayinoyu
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Повідомлень: 1012
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:20

Начните семейные приключения в Disneyland

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – владельцы премиальных карт Mastercard Platinum, World Black Edition и World Elite.
Как стать участником акции?
Обменять в личном кабинете программы вознаграждений Mastercard специальное предложение за 0 баллов в период с 5 сентября по 15 октября.
Совершить минимум 10 трат от 1 000 грн каждая своей премиальной картой в период с 5 сентября по 15 октября.
Какое вознаграждение ждет участников акции?
Семейное путешествие для четверых в Disneyland Paris с 1 по 3 ноября 2019 года.

https://promos.privatbank.ua/ru/disneyland
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Повідомлень: 1012
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:21

Cashback с Google Pay

Вперше оплатіть щонайменше дві купівлі з Google Pay та гарантовано отримайте 100 грн.

В акції беруть участь тільки купівлі на суму від 50 грн.

Акція діє з 10.09.2019 до 16.09.2019 включно.

https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... google-pay
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Повідомлень: 1012
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:22

Кіно в дорогу

з 10 вересня 2019 до 31 жовтня 2019
Купуйте квитки на поїзд у ПриватБанку, завантажуйте фільми безкоштовно на MEGOGO й дивіться в дорозі навіть без Інтернету.

https://promos.privatbank.ua/ua/megogo
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Повідомлень: 1012
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:44

Хьюстон, у нас подарунки

Нехай зірки вам посміхнуться.

Даруємо ну-у-у про-о-о-сто космічні подарунки.

Оплачуйте свої купівлі смартфоном з Apple Pay карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте AirPods.

https://promos.privatbank.ua/ua/ce-prosto-kosmos
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Повідомлень: 1012
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:45

На канікули разом із Mastercard та ПриватБанком!

з 30 вересня 2019 до 15 листопада 2019

Вигравайте незабутню сімейну подорож до Берліна!

https://promos.privatbank.ua/ua/na-kani ... odarunkamy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:59

Екскурсія дітей до головного офісу ПриватБанку

з 1 листопада 2019
1 листопада 2019 року, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 09:00–16:30.
Тільки для обраних – для найкращих випускників бізнес-школи «ЮніорБанк».
Лише 150 місць.

https://promos.privatbank.ua/ua/ekskurs ... ryvatbanku
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:00

МІЛЬЙОН ПРИЧИН МРІЯТИ

Більше балів від наших партнерів
Розраховуйтесь вашою Mastercard® у мережах наших партнерів і отримуйте більше балів. Накопичуйте бали та обмінюйте їх на винагороди з каталогу Mastercard®.

http://rewards.mastercard.ua/actions
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:00

Осінній сезон подарунків для моряків з карткою Visa

з 10 жовтня 2019 до 10 січня 2020
Cмартфон Samsung або дорожня сумка на колесах, а також безкоштовна картка моряка вже чекають на тебе!

https://promos.privatbank.ua/ua/sailors
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:01

Re: Акції від ПриватБанку

и комуналь,инет и тв по 500 в месяц
https://promos.privatbank.ua/ua/komunal ... yz-zaberit
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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