Акції від ПриватБанку

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:32
Подарунки за платежі та перекази
з 23 жовтня 2019 до 23 лютого 2020
Даруємо 100 подарунків за здійснення міжнародних переказів і платежів з карткою Mastercard ПриватБанку!
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:32
ОСІННІЙ ЕКСПРЕС з подарунками для учасників Weblanc
з 25 жовтня 2019 до 25 січня 2020
Більше переказів на картки Mastercard ПриватБанку – більше шансів виграти осінні подарунки.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:52
Так, це Western!
з 1 листопада 2019 до 29 лютого 2020
Здійснюйте перекази Western Union за карткою Мastercard і ловіть круті подарунки.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:52
Кешбек за абонемент на паркування
з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019
Купуйте місячний абонемент на паркування в Дніпрі та отримуйте кешбек 50 грн. Один абонемент на всі паркувальні майданчики міста.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:54
Благодійна акція «Звичайне диво»
з 31 жовтня 2019 до 31 грудня 2019
Зробіть диво для 3 000 дітей вранці 1 січня. Найзворушливіша акція року, що минає. Приєднуйтесь!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:54
В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!
з 1 листопада 2019 до 30 листопада 2019
Здійснюйте купівлі в Інтернеті з карткою Mastercard® «Універсальна» та Mastercard® «Універсальна Gold» - отримуйте поповнення мобільного телефону.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:55
Купуй онлайн – трип до Альп вигравай
з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019
Здійснюйте купівлі в Інтернеті з карток Mastercard® від ПриватБанку й беріть участь у розіграші подарункових сертифікатів «Алло» та путівки до Австрійських Альп.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:55
Кожен квиток – щасливий!
з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019
Подорожуйте в міському транспорті за половину* ціни!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:56
GIVEAWAY AirPods х3
з 5 листопада 2019 до 12 листопада 2019
Розігруємо три пари навушників AirPods за підписку на наш офіційний Instagram – @privatbank_original!
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