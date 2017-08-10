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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:04

Мизантрóп Благодарю)))
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:32

Подарунки за платежі та перекази

з 23 жовтня 2019 до 23 лютого 2020

Даруємо 100 подарунків за здійснення міжнародних переказів і платежів з карткою Mastercard ПриватБанку!

https://promos.privatbank.ua/ua/podarunok
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:32

ОСІННІЙ ЕКСПРЕС з подарунками для учасників Weblanc

з 25 жовтня 2019 до 25 січня 2020
Більше переказів на картки Mastercard ПриватБанку – більше шансів виграти осінні подарунки.


https://promos.privatbank.ua/ua/weblancer
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:52

Так, це Western!

з 1 листопада 2019 до 29 лютого 2020

Здійснюйте перекази Western Union за карткою Мastercard і ловіть круті подарунки.

https://promos.privatbank.ua/ua/tak-ce-western
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:52

Кешбек за абонемент на паркування

з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019

Купуйте місячний абонемент на паркування в Дніпрі та отримуйте кешбек 50 грн. Один абонемент на всі паркувальні майданчики міста.

https://promos.privatbank.ua/ua/parkuvannja
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Благодійна акція «Звичайне диво»

з 31 жовтня 2019 до 31 грудня 2019

Зробіть диво для 3 000 дітей вранці 1 січня. Найзворушливіша акція року, що минає. Приєднуйтесь!

https://promos.privatbank.ua/ua/blago-2019
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В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!

з 1 листопада 2019 до 30 листопада 2019

Здійснюйте купівлі в Інтернеті з карткою Mastercard® «Універсальна» та Mastercard® «Універсальна Gold» - отримуйте поповнення мобільного телефону.

https://promos.privatbank.ua/ua/v-inter ... opovnyuyte
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Купуй онлайн – трип до Альп вигравай

з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019

Здійснюйте купівлі в Інтернеті з карток Mastercard® від ПриватБанку й беріть участь у розіграші подарункових сертифікатів «Алло» та путівки до Австрійських Альп.

https://promos.privatbank.ua/ua/alps
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Кожен квиток – щасливий!

з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019

Подорожуйте в міському транспорті за половину* ціни!

https://promos.privatbank.ua/ua/deshevshe-tilky-pishky
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GIVEAWAY AirPods х3

з 5 листопада 2019 до 12 листопада 2019

Розігруємо три пари навушників AirPods за підписку на наш офіційний Instagram – @privatbank_original!

https://promos.privatbank.ua/ua/giveaway-airpods-x3-new
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