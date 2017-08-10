RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:56

Здійсніть футбольну мрію своєї дитини!

з 5 листопада 2019 до 5 грудня 2019

Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте можливість для своєї дитини супроводжувати гравців на матчі UEFA Champions League в Харкові*

https://promos.privatbank.ua/ua/kids
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:58

UEFA Champions League чекає на Вас у Харкові!

з 5 листопада 2019 до 5 грудня 2019

Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте квитки на матч UEFA Champions League в Харкові*

https://promos.privatbank.ua/ua/tickets
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Universal Bank 1, 2
Assistant_Portal » Вів 12 вер, 2017 16:37
19 5751
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 13:12
Assistant_Portal
Акції від ТАСКОМБАНК 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
46 16476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 13:09
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
74 17162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 13:07
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.