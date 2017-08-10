Акції від ПриватБанку

Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте можливість для своєї дитини супроводжувати гравців на матчі UEFA Champions League в Харкові*
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:56
Здійсніть футбольну мрію своєї дитини!
з 5 листопада 2019 до 5 грудня 2019
Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте можливість для своєї дитини супроводжувати гравців на матчі UEFA Champions League в Харкові*
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:58
UEFA Champions League чекає на Вас у Харкові!
з 5 листопада 2019 до 5 грудня 2019
Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте квитки на матч UEFA Champions League в Харкові*
|