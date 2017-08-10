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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:56

Здійсніть футбольну мрію своєї дитини!

з 5 листопада 2019 до 5 грудня 2019

Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте можливість для своєї дитини супроводжувати гравців на матчі UEFA Champions League в Харкові*

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:58

UEFA Champions League чекає на Вас у Харкові!

з 5 листопада 2019 до 5 грудня 2019

Розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку та вигравайте квитки на матч UEFA Champions League в Харкові*

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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:24

У нас 22 млн ваших покупців. Сервіс для бізнесу «Оплата част

з 1 листопада 2019 до 31 грудня 2019

Підключайтеся до сервісу «Оплата частинами» й починайте заробляти вже сьогодні.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:25

Мані-мані – планшет і кешбек у кишені!

з 15 листопада 2019 до 31 березня 2020

Здійснюйте перекази MoneyGram з карткою Visa – отримуйте кешбек і подарунки від партнерів.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:26

Бумеранг!

з 15 листопада 2019 до 31 грудня 2019

Повертаємо до 100 грн за купівлі з Google Pay

https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:38

Перекази з Чехії з PrivatMoney

з 15 листопада 2019 до 31 грудня 2019

Розігруємо 10 грошових сертифікатів на 500 грн за отримання на картку Visa ПриватБанку переказів PrivatMoney, надісланих в Україну з пунктів чеського партнера MoneyPolo Europe s.r.o.

https://promos.privatbank.ua/ua/perekaz ... sertyfikat
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:38

Бажаєте відчути себе справжньою зіркою?

з 15 листопада 2019 до 15 січня 2020

Пройдіться червоною доріжкою, побувайте на прем’єрному кінопоказі та прогуляйтеся вуличками сучасного Берліна.

https://promos.privatbank.ua/ua/bazhaye ... yu-zirkoyu
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:08

Кешбек за поїздки в Києві!

з 20 листопада 2019 до 20 грудня 2019

Придбайте 50 разових квитків на електротранспорт у Києві через додаток Privat24 або Telegram-бота, оплативши карткою Mastercard, та отримайте гарантований кешбек 100 грн.

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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:08

Чорна п’ятниця з Apple Pay

з 25 листопада 2019 до 1 грудня 2019

Повертаємо до 150 грн за купівлі з Apple Pay.

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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:09

Black Friday sale від TU.ua!

з 25 листопада 2019 до 29 листопада 2019

Протягом останнього тижня листопада TU.ua проводить грандіозний розпродаж послуг і дарує шалені знижки!

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