RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:10

Black Friday sale від TU.ua!

з 25 листопада 2019 до 29 листопада 2019

Протягом останнього тижня листопада TU.ua проводить грандіозний розпродаж послуг і дарує шалені знижки!

https://promos.privatbank.ua/ua/black-f ... e-vid-tuua
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:10

Зимова Googlemania

з 25 листопада 2019 до 25 лютого 2020

Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.


https://promos.privatbank.ua/ua/zymova-googlemania
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Universal Bank 1, 2, 3
Assistant_Portal » Вів 12 вер, 2017 16:37
20 7471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 15:19
Assistant_Portal
Акції від Райффайзен Банк Аваль 1 ... 6, 7, 8
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
74 17948
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 15:16
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
76 18286
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 15:11
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.