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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:10

Зимова Googlemania

з 25 листопада 2019 до 25 лютого 2020

Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.


https://promos.privatbank.ua/ua/zymova-googlemania
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:11

Знижка 50% на посилки з карткою Visa Business

з 25 листопада 2019 до 31 жовтня 2020

Платіть за доставку карткою Visa Business від ПриватБанку та отримуйте знижку 50% на посилки «Укрпошта Експрес». Знижка надається на всі відправлення, оформлені в особистому кабінеті «Укрпошти» або API*.

https://promos.privatbank.ua/ua/znyzhka ... a-business
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:12

Перекази Ria з карткою Visa здійснюйте – подарунки отримуйте

з 1 грудня 2019 до 29 лютого 2020

Отримати переказ за системою Ria з подарунком ще приємніше.

https://promos.privatbank.ua/ua/perekaz ... rtoyu-visa
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Повідомлень: 1084
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:16

Зимовий МайстерФриланс з ПриватБанком

з 2 грудня 2019 до 2 березня 2020

Головний подарунок – Apple AirPods вже чекає на тебе!

https://promos.privatbank.ua/ua/zymovyy ... elancehunt
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Повідомлень: 1084
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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