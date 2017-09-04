Акції від ПриватБанку

Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:10
Зимова Googlemania
з 25 листопада 2019 до 25 лютого 2020
Цієї зими роздаємо подарунки за платежі від Google на картки Visa ПриватБанку.
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:11
Знижка 50% на посилки з карткою Visa Business
з 25 листопада 2019 до 31 жовтня 2020
Платіть за доставку карткою Visa Business від ПриватБанку та отримуйте знижку 50% на посилки «Укрпошта Експрес». Знижка надається на всі відправлення, оформлені в особистому кабінеті «Укрпошти» або API*.
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:12
Перекази Ria з карткою Visa здійснюйте – подарунки отримуйте
з 1 грудня 2019 до 29 лютого 2020
Отримати переказ за системою Ria з подарунком ще приємніше.
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:16
Зимовий МайстерФриланс з ПриватБанком
з 2 грудня 2019 до 2 березня 2020
Головний подарунок – Apple AirPods вже чекає на тебе!
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:01
100 квитків у кіно для власників Картки Юніора
з 4 грудня 2019 до 23 грудня 2019
Реєструйтеся на bs.pb.ua та вигравайте квитки на мультфільм «Шпигуни під прикриттям».
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:02
10 000 грн на купівлі у Varus
з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020
Зареєструйтеся в програмі винагород Mastercard, оплачуйте купівлі карткою «Універсальна Gold» і виграйте сертифікати на купівлі у Varus.
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