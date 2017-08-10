RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:36

Авіаквитки за ціною кави

з 20 грудня 2019 до 20 січня 2020

Знижка на авіаквитки 10% або навіть 99%? Ще й як буває!

https://promos.privatbank.ua/ua/skyup
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:37

Подарунки за перекази TransferGo!

з 25 грудня 2019 до 25 квітня 2020

Переказуйте гроші в Україну через TransferGo на картки Visa ПриватБанку та беріть участь у розіграші велосипедів, електрочайників, фенів для волосся та прасок.

https://promos.privatbank.ua/ua/rozigru ... transfergo
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:40

Виграйте подорож на Belgrade Dance Festival!

з 10 січня 2020 до 10 березня 2020

Ваша картка Visa Platinum може стати щасливою перепусткою на унікальну музичну подію.
https://promos.privatbank.ua/ua/belgrade
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:34
49 17990
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 13:36
Assistant_Portal
Акції від Universal Bank 1, 2, 3
Assistant_Portal » Вів 12 вер, 2017 16:37
23 9539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 13:34
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
85 20729
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 13:33
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16071)
14.01.2020 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.