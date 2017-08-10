RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:36

Авіаквитки за ціною кави

з 20 грудня 2019 до 20 січня 2020

Знижка на авіаквитки 10% або навіть 99%? Ще й як буває!

https://promos.privatbank.ua/ua/skyup
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:37

Подарунки за перекази TransferGo!

з 25 грудня 2019 до 25 квітня 2020

Переказуйте гроші в Україну через TransferGo на картки Visa ПриватБанку та беріть участь у розіграші велосипедів, електрочайників, фенів для волосся та прасок.

https://promos.privatbank.ua/ua/rozigru ... transfergo
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:40

Виграйте подорож на Belgrade Dance Festival!

з 10 січня 2020 до 10 березня 2020

Ваша картка Visa Platinum може стати щасливою перепусткою на унікальну музичну подію.
https://promos.privatbank.ua/ua/belgrade
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:07

Виграйте квитки в Cirque du Soleil

з 15 січня 2020 до 5 лютого 2020

Виграйте одну з десяти пар квитків на шоу CRYSTAL від Cirque du Soleil.

https://promos.privatbank.ua/ua/vygrayt ... -du-soleil
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:07

100% кешбек

з 31 січня 2020 до 2 березня 2020

5 переможцям даруємо 100% кешбек за всі купівлі в період акції


https://promos.privatbank.ua/ua/100-cashback
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:51

Розігруємо 10 сертифікатів на авіаперельоти по 10 000 грн що

з 1 лютого 2020

Акція діє з 1 лютого до 31 липня 2020 року.

https://promos.privatbank.ua/ua/visa_avia10
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:51

Безкоштовні перекази з Польщі в Україну з My Ria!

з 10 лютого 2020 до 30 квітня 2020

З 10 лютого до 30 квітня надсилайте перекази з Польщі в Україну через мобільний додаток My Ria без комісії та цілодобово.

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... u-z-my-ria
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:52

У новий рік із новим смартфоном!

з 18 грудня 2019 до 20 січня 2020

Беріть участь у розіграші 5 смартфонів Samsung A50. Акцію завершено.

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... smartfonom
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:52

Багато-багато подарунків в одному! iPhone за суперумовами

з 10 лютого 2020 до 10 березня 2020

Багато-багато подарунків в одному! iPhone за суперумовами

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... perumovamy
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПУМБ 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
64 13951
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:59
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
89 23202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:53
Assistant_Portal
Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group 1, 2, 3
Assistant_Portal » Чет 12 жов, 2017 15:50
28 12932
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:12
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9152)
12.02.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.