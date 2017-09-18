Акції від ПриватБанку

з 25 березня 2020 до 25 червня 2020 Розігруємо 50 сертифікатів номіналом від 1 000 до 10 000 грн за покупки в Інтернеті Розраховуйтесь карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» Visa в Інтернеті на закордонних сайтах на суму від 500 грн (в еквіваленті). Щомісяця розігруємо сертифікати на rozetka.com.ua
Зареєструйтесь на сайті promos.pb.ua і оплатіть карткою Visa Signature таксі або квитки на транспорт (літак, потяг, автобус).
Поверніть 15% від суми оплати таксі та 5% від суми покупки квитків на транспорт (літак, потяг, автобус). Отримайте 5% від суми покупки квитків на транспорт (літак, потяг, автобус) і 15% від суми оплати таксі карткою Visa Signature *.
з 1 квітня 2020 до 30 квітня 2020 Розігруємо 60 сертифікатів у «Сільпо» Зареєструйтесь в акції. Розраховуйтесь карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» Mastercard в Інтернеті на суму від 500 грн (в еквіваленті). На вас очікує приз: сертифікати в «Сільпо»
з 1 квітня 2020 до 30 червня 2020 Компенсуємо ваші витрати на комунальні послуги в Приват24 на суму до 1 500 грн. Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua.
Оплатіть комунальні послуги, Інтернет або телебачення карткою Visa через мобільний додаток Privat24 або Інтернет-банк Приват24. Переможець розіграшу отримає компенсацію витрат на комуналку за минулий місяць на суму до 1 500 грн. Усього буде визначено 75 переможців. https://promos.privatbank.ua/ua/komunalka-na-izi
З 1 квітня до 30 червня 2020 року. Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua.
Поповніть рахунок мобільного карткою Visa через мобільний додаток Privat24. Переможець розіграшу отримає компенсацію витрат на поповнення мобільного за минулий місяць на суму до 500 грн. Усього буде визначено 300 переможців. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... she-vytrat
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