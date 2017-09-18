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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:16

Шопінг без кордонів з Visa та ПриватБанком

з 25 березня 2020 до 25 червня 2020
Розігруємо 50 сертифікатів номіналом від 1 000 до 10 000 грн за покупки в Інтернеті
Розраховуйтесь карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» Visa в Інтернеті на закордонних сайтах на суму від 500 грн (в еквіваленті).
Щомісяця розігруємо сертифікати на rozetka.com.ua

10 000 грн – 1 шт.
5 000 грн – 5 шт.
1 000 грн – 10 шт.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... z-kordoniv
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:18

Мий руки та не користуйся готівкою.

1. Подбай про близьких та навчай їх використовувати Приват24 і Apple Pay. Цим ти не тільки збережеш їхнє здоров’я, а й отримаєш гроші на Картку Юніора.

Як заробити гроші?

Реєструйся за посиланням https://agent.privatbank.ua.
Подавай заявки на близьких, яких хочеш навчити проводити платежі дистанційно через Приват24 або платити безконтактно за допомогою смартфону.
Навчай їх це робити.
Отримай за це гроші на свою Картку Юніора.
https://promos.privatbank.ua/ua/karantyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:19

15% кешбек при оплаті за таксі Visa Signature

Зареєструйтесь на сайті promos.pb.ua і оплатіть карткою Visa Signature таксі або квитки на транспорт (літак, потяг, автобус).

Поверніть 15% від суми оплати таксі та 5% від суми покупки квитків на транспорт (літак, потяг, автобус).
Отримайте 5% від суми покупки квитків на транспорт (літак, потяг, автобус) і 15% від суми оплати таксі карткою Visa Signature *.

* Максимум 500 грн за одну покупку.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:44

Ваші онлайн-оплати виграють сертифікати

з 1 квітня 2020 до 30 квітня 2020
Розігруємо 60 сертифікатів у «Сільпо»
Зареєструйтесь в акції.
Розраховуйтесь карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» Mastercard в Інтернеті на суму від 500 грн (в еквіваленті).
На вас очікує приз: сертифікати в «Сільпо»

2 000 грн – 20 шт
1 000 грн – 40 шт.
https://promos.privatbank.ua/ua/vashi-onlayn-oplaty
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:19

Комуналка на ізі з Visa та ПриватБанком

з 1 квітня 2020 до 30 червня 2020
Компенсуємо ваші витрати на комунальні послуги в Приват24 на суму до 1 500 грн.
Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua.

Оплатіть комунальні послуги, Інтернет або телебачення карткою Visa через мобільний додаток Privat24 або Інтернет-банк Приват24.
Переможець розіграшу отримає компенсацію витрат на комуналку за минулий місяць на суму до 1 500 грн. Усього буде визначено 75 переможців.
https://promos.privatbank.ua/ua/komunalka-na-izi
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:28

Міжнародні перекази з карток Visa без кордонів

з 1 квітня 2020 до 30 червня 2020
Будьте ближчими до рідних.
Скористайтеся next.privat24.ua
Завантажте додаток Privat24
З відправника стягується лише 1,5% (замість 3%) від суми переказу.
https://promos.privatbank.ua/ua/onlayn-perekazy-z-visa
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:31

Більше спілкування, менше витрат

З 1 квітня до 30 червня 2020 року.
Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua.

Поповніть рахунок мобільного карткою Visa через мобільний додаток Privat24.
Переможець розіграшу отримає компенсацію витрат на поповнення мобільного за минулий місяць на суму до 500 грн. Усього буде визначено 300 переможців.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... she-vytrat
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:36

ВЕСНЯНИЙ КЕШБЕК

З 3 квітня до 31 травня 2020 року

Надсилайте або одержуйте перекази в ПриватБанку без відвідання відділень і отримуйте 100 грн для весняного настрою!

Економте свій час – здійснюйте перекази через Приват24 (web і мобільний додаток) або за телефоном 3700, а також отримуйте платежі на картку від міжнародних компаній, таких як Payoneer, TransferGo, TransferWise тощо.
На учасників чекає весняний кешбек 100 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyanyy-keshbek
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:47

Кешбек від Mastercard

Кешбек від Mastercard
з 6 квітня 2020 до 6 червня 2020
за міжнародні перекази в Приват24!
Зареєструйтеся в акції.
Здійсніть міжнародний переказ карткою Mastercard на суму від $100 (в екв.) через Приват24 (web і мобільний додаток) або отримайте виплати в гривні, доларах чи евро від міжнародних компаній TransferGo, Payoneer, TransferWise тощо.
Здійсніть щонайменше 3 транзакції будь-якою карткою Mastercard від ПриватБанку на суму від 100 грн кожна.

На учасників чекає

Кешбек 100 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mastercard
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