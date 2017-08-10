Акції від ПриватБанку

з 17 квітня 2020 до 17 травня 2020 Оплачуйте кур’єрські послуги адресної доставки «Нової Пошти» карткою Visa Замовте адресну доставку посилки компанією «Нова Пошта», під час отримання посилки розрахуйтеся за послуги карткою Visa ПриватБанку. Під час отримання посилки, одержуйте кешбек 20 грн за кожну* транзакцію та беріть участь у розіграші iPhone 11 та AirPods (3 шт.). https://promos.privatbank.ua/ua/keshbek-ta-pryzy
з 27 квітня 2020 до 26 травня 2020 Чим більше успішних операцій, тим більше шансів. Для участі в акції необхідно здійснити щонайменше одну оплату карткою Visa «Ключ до рахунку» будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України та/або на інтернет-сайтах на загальну суму мінімум 200,00 гривень. Максимальну кількість операцій в період проведення акції – не обмежено. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... a-business
з 28 квітня 2020 до 11 травня 2020 Карантин продовжено, але ми піклуємося, аби ваше дозвілля було цікавим, а купівлі вигідними. Саме тому ми зібрали всі найкрутіші та найвигідніші пропозиції від партнерів Visa та ПриватБанку на одній сторінці! https://promos.privatbank.ua/ua/promos/pokymyvdoma
з 25 квітня 2020 до 25 травня 2020 25 переможцям даруємо кешбек 100% за всі купівлі в період акції. Авторизуйтеся в програмі «Мобільний студентський квиток». Зареєструйтеся в акції. Оплачуйте свої купівлі карткою Visa від ПриватБанку. 25 переможцям повертаємо кошти, витрачені на купівлі карткою Visa від ПриватБанку.
Максимальний кешбек одному переможцю за період акції – 10 000 грн. Для учасників програми «Мобільний студентський квиток» діє спеціальна пропозиція.
До 25.05.2020 реєструйтеся та здійснюйте будь-які купівлі карткою Visa від ПриватБанку.
з 1 травня до 28 червня Зареєструйтеся та оплачуйте покупки в Інтернеті картками Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite. Щотижня 25 переможцям повертаємо 100% коштів, витрачених за тиждень з преміальної картки Vіsa на купівлі в Інтернеті. Максимальний кешбек одному переможцю за тиждень – 5 000 грн. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... 100-z-visa