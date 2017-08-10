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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:09

Кешбек та призи за оплату доставки

з 17 квітня 2020 до 17 травня 2020
Оплачуйте кур’єрські послуги адресної доставки «Нової Пошти» карткою Visa
Замовте адресну доставку посилки компанією «Нова Пошта», під час отримання посилки розрахуйтеся за послуги карткою Visa ПриватБанку.
Під час отримання посилки, одержуйте кешбек 20 грн за кожну* транзакцію та беріть участь у розіграші iPhone 11 та AirPods (3 шт.).
https://promos.privatbank.ua/ua/keshbek-ta-pryzy
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Повідомлень: 1241
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:14

«Бізнес-бокс» за платежі карткою Visa Business

з 27 квітня 2020 до 26 травня 2020
Чим більше успішних операцій, тим більше шансів.
Для участі в акції необхідно здійснити щонайменше одну оплату карткою Visa «Ключ до рахунку» будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України та/або на інтернет-сайтах на загальну суму мінімум 200,00 гривень. Максимальну кількість операцій в період проведення акції – не обмежено.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... a-business
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Повідомлень: 1241
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:19

Поки_ми_вдома

з 28 квітня 2020 до 11 травня 2020
Карантин продовжено, але ми піклуємося, аби ваше дозвілля було цікавим, а купівлі вигідними. Саме тому ми зібрали всі найкрутіші та найвигідніші пропозиції від партнерів Visa та ПриватБанку на одній сторінці!
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/pokymyvdoma
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Повідомлень: 1241
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:33

3 місяці безкоштовних переказів з Польщі в Україну

з 1 травня 2020 до 31 липня 2020
через myRia
Надсилайте гроші в Україну, не відвідуючи відділення та не відкриваючи рахунок у банку Польщі.

Створюйте платіж у мобільному додатку, а оплачуйте карткою або в одному з банкоматів Euronet.

Уже за кілька хвилин одержувач в Україні зможе зарахувати кошти через Privat24.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... v-ukrayinu
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Повідомлень: 1241
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:38

Кешбек студентський

з 25 квітня 2020 до 25 травня 2020
25 переможцям даруємо кешбек 100% за всі купівлі в період акції.
Авторизуйтеся в програмі «Мобільний студентський квиток».
Зареєструйтеся в акції.
Оплачуйте свої купівлі карткою Visa від ПриватБанку.
25 переможцям повертаємо кошти, витрачені на купівлі карткою Visa від ПриватБанку.

Максимальний кешбек одному переможцю за період акції – 10 000 грн.
Для учасників програми «Мобільний студентський квиток» діє спеціальна пропозиція.

До 25.05.2020 реєструйтеся та здійснюйте будь-які купівлі карткою Visa від ПриватБанку.

Наприкінці акції ми випадковим чином оберемо 25 переможців, яким повернемо 100% коштів, витрачених на купівлі в акційний період.
https://promos.privatbank.ua/ua/spring_100
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:41

Онлайн-шопінг на всі 100% з Visa

з 1 травня до 28 червня
Зареєструйтеся та оплачуйте покупки в Інтернеті картками Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite.
Щотижня 25 переможцям повертаємо 100% коштів, витрачених за тиждень з преміальної картки Vіsa на купівлі в Інтернеті.
Максимальний кешбек одному переможцю за тиждень – 5 000 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... 100-z-visa
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