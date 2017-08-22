Акції від ПриватБанку

з 17 квітня 2020 до 17 травня 2020 Оплачуйте кур’єрські послуги адресної доставки «Нової Пошти» карткою Visa Замовте адресну доставку посилки компанією «Нова Пошта», під час отримання посилки розрахуйтеся за послуги карткою Visa ПриватБанку. Під час отримання посилки, одержуйте кешбек 20 грн за кожну* транзакцію та беріть участь у розіграші iPhone 11 та AirPods (3 шт.). https://promos.privatbank.ua/ua/keshbek-ta-pryzy
з 27 квітня 2020 до 26 травня 2020 Чим більше успішних операцій, тим більше шансів. Для участі в акції необхідно здійснити щонайменше одну оплату карткою Visa «Ключ до рахунку» будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України та/або на інтернет-сайтах на загальну суму мінімум 200,00 гривень. Максимальну кількість операцій в період проведення акції – не обмежено. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... a-business
з 28 квітня 2020 до 11 травня 2020 Карантин продовжено, але ми піклуємося, аби ваше дозвілля було цікавим, а купівлі вигідними. Саме тому ми зібрали всі найкрутіші та найвигідніші пропозиції від партнерів Visa та ПриватБанку на одній сторінці! https://promos.privatbank.ua/ua/promos/pokymyvdoma
з 25 квітня 2020 до 25 травня 2020 25 переможцям даруємо кешбек 100% за всі купівлі в період акції. Авторизуйтеся в програмі «Мобільний студентський квиток». Зареєструйтеся в акції. Оплачуйте свої купівлі карткою Visa від ПриватБанку. 25 переможцям повертаємо кошти, витрачені на купівлі карткою Visa від ПриватБанку.
Максимальний кешбек одному переможцю за період акції – 10 000 грн. Для учасників програми «Мобільний студентський квиток» діє спеціальна пропозиція.
До 25.05.2020 реєструйтеся та здійснюйте будь-які купівлі карткою Visa від ПриватБанку.
з 1 травня до 28 червня Зареєструйтеся та оплачуйте покупки в Інтернеті картками Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite. Щотижня 25 переможцям повертаємо 100% коштів, витрачених за тиждень з преміальної картки Vіsa на купівлі в Інтернеті. Максимальний кешбек одному переможцю за тиждень – 5 000 грн. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... 100-z-visa
з 12 травня 2020 до 31 грудня 2020 1% за перекази з карток ПриватБанку на міжнародні картки Visa! Надсилайте гроші рідним, близьким і друзям з карток ПриватБанку на міжнародні картки Visa за найвигіднішими тарифами в декілька кліків у Приват24 Next. Тариф для учасників акції 1% від суми переказу – min 1 USD. Було: 2% – min 50 UAH. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... vit-z-vamy
з 19 травня 2020 до 19 липня 2020 Даруємо 200 сертифікатів по 1 000 грн на купівлі в інтернет-супермаркеті «Розетка»!
До 19 липня 2020 року включно оформлюйте Digital-картку Masterсard®, здійсніть нею щонайменше 5 оплат від 50 грн кожна у POS-терміналах (супермаркети, аптеки тощо) та/або в Інтернеті й беріть участь у розіграші одного з 200 сертифікатів «Розетка» на 1 000 грн. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... uy-digital