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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:26

  Assistant_Portal написав:Миттєво оформлюєте Digital-картку в режимі онлайн за допомогою Privat24! Додайте її до Google Pay / Apple Pay та розраховуйтеся в метро одним дотиком смартфону!
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/metro

Так а в чем собственно Акция?
Шо уже просто возможность расплатиться картой/токеном является акцией?
А дышать при этом Приват еще разрешает?
Кстати про "дышать" в условиях Акции ничего не было, так шо я думаю -- лучше не дышать :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:45

  clientage написав:
  Assistant_Portal написав:Миттєво оформлюєте Digital-картку в режимі онлайн за допомогою Privat24! Додайте її до Google Pay / Apple Pay та розраховуйтеся в метро одним дотиком смартфону!
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/metro

Так а в чем собственно Акция?
Шо уже просто возможность расплатиться картой/токеном является акцией?
А дышать при этом Приват еще разрешает?
Кстати про "дышать" в условиях Акции ничего не было, так шо я думаю -- лучше не дышать :mrgreen: :mrgreen:

Если дышать - то нарушаются условия акции :)
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"#зеленелайно - кинули раз, кинемо знову!"
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Навіщо рекламувати акції банку, який "кидає" клієнтів на своїх акціях?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:49

  apostol написав:Навіщо рекламувати акції банку, який "кидає" клієнтів на своїх акціях?

Согласен. Лохотронщики уровня вокзальных напёрсточников.
Даже если выиграешь - приз не отдадут под вымышленными предлогами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:32

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:36

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:41

#зеленелайно - кинули раз, кинемо знову!
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