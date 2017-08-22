Акції від ПриватБанку

Assistant_Portal написав:Миттєво оформлюєте Digital-картку в режимі онлайн за допомогою Privat24! Додайте її до Google Pay / Apple Pay та розраховуйтеся в метро одним дотиком смартфону! https://promos.privatbank.ua/ua/promos/metro
Так а в чем собственно Акция? Шо уже просто возможность расплатиться картой/токеном является акцией? А дышать при этом Приват еще разрешает? Кстати про "дышать" в условиях Акции ничего не было, так шо я думаю -- лучше не дышать
Assistant_Portal написав:Миттєво оформлюєте Digital-картку в режимі онлайн за допомогою Privat24! Додайте її до Google Pay / Apple Pay та розраховуйтеся в метро одним дотиком смартфону! https://promos.privatbank.ua/ua/promos/metro
Так а в чем собственно Акция? Шо уже просто возможность расплатиться картой/токеном является акцией? А дышать при этом Приват еще разрешает? Кстати про "дышать" в условиях Акции ничего не было, так шо я думаю -- лучше не дышать
Если дышать - то нарушаются условия акции
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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