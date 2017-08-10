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Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:55

  apostol написав:Адміни, навіщо видаляти пости користувачів про цих шахраїв? Можете аргументувати?

Видалені були тільки дублі!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:36

В Інтернеті з Visa купуйте та сертифікат «Алло» пакуйте!»

Більше оплат – більше шансів на перемогу!
Купуйте в Інтернеті на суму від 100 грн з карткою Visa від ПриватБанку та беріть участь у розіграші сертифікатів «Алло».
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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:43

  Assistant_Portal написав:Більше оплат – більше шансів на перемогу!
Купуйте в Інтернеті на суму від 100 грн з карткою Visa від ПриватБанку та беріть участь у розіграші сертифікатів «Алло».
Протягом акції буде розіграно 500 сертифікатів «Алло»:
- 350 шт. номіналом 500 грн;
- 150 шт. номіналом 1 000 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... sa-kupuyte

Опять эти лохотронщики разводят людей.
Но тут партнёр Viza - может несколько купонов и перепадут реальным участникам
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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