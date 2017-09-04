RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:55

  apostol написав:Адміни, навіщо видаляти пости користувачів про цих шахраїв? Можете аргументувати?

Видалені були тільки дублі!

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 14.09.13
Подякував: 351 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:36

В Інтернеті з Visa купуйте та сертифікат «Алло» пакуйте!»

Більше оплат – більше шансів на перемогу!
Купуйте в Інтернеті на суму від 100 грн з карткою Visa від ПриватБанку та беріть участь у розіграші сертифікатів «Алло».
Протягом акції буде розіграно 500 сертифікатів «Алло»:
- 350 шт. номіналом 500 грн;
- 150 шт. номіналом 1 000 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... sa-kupuyte
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:43

  Assistant_Portal написав:Більше оплат – більше шансів на перемогу!
Купуйте в Інтернеті на суму від 100 грн з карткою Visa від ПриватБанку та беріть участь у розіграші сертифікатів «Алло».
Протягом акції буде розіграно 500 сертифікатів «Алло»:
- 350 шт. номіналом 500 грн;
- 150 шт. номіналом 1 000 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... sa-kupuyte

Опять эти лохотронщики разводят людей.
Но тут партнёр Viza - может несколько купонов и перепадут реальным участникам
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11817
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6943 раз.
Подякували: 3140 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:29

Здійснюйте комбооплати – отримуйте кешбек або сертифікати

Оплачуйте комуналку, Інтернет, ТБ, мобільний зв'язок у Privat24 карткою Mastercard, та вигравайте сертифікати або кешбек.
675 сертифікатів та 45 кешбеків на суму
до 2 000 грн
Усього буде визначено 720 переможців.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mbo-oplaty
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:53

  Assistant_Portal написав:Оплачуйте комуналку, Інтернет, ТБ, мобільний зв'язок у Privat24 карткою Mastercard, та вигравайте ...

Це просто знатний тролінг від Привата всіх учасників, яких від "кинув" на темі комуналки і телефонів по акції стейків.
apostol
 
Повідомлень: 271
З нами з: 24.12.14
Подякував: 748 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:32

Повертаємо гроші за ЗНО!

з 1 липня 2020 до 30 листопада 2020
Міністерство освіти разом із ПриватБанком повертає гроші за участь у пробному ЗНО
Кошти повертатимуть учасникам, зареєстрованим у пробному ЗНО.
Потрібно мати будь-яку картку ПриватБанку. Важливо! Ваш фінансовий телефон у ПриватБанку повинен збігатися з телефоном, що було зазначено як основний під час реєстрації на тестування.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... shi-za-zno
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:34

Опять этих мошенников рекламируют.
Никому ничего не выплатят, даже если выиграете с записью на видео!
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11817
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6943 раз.
Подякували: 3140 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:07

Причём - даже официальных правил акции нет.
Одни размытые слова.
Раз уж Приват не выплачивает вознаграждение по акциям с чётко прописанными условиями, то вероятность быть кинутым по этой акции стремится к единице )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 5, 6, 7
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 17:34
62 22372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 11:33
Assistant_Portal
Акції від «RwS bank» 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Чет 21 гру, 2017 17:35
32 8518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 11:21
vitaliian
Акції від Європромбанк
Assistant_Portal » Вів 23 чер, 2020 10:41
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 11:03
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18313)
03.07.2020 08:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.