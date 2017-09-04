Акції від ПриватБанку

Видалені були тільки дублі!
З пов.
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:55
Видалені були тільки дублі!
З пов.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:36
В Інтернеті з Visa купуйте та сертифікат «Алло» пакуйте!»
Більше оплат – більше шансів на перемогу!
Купуйте в Інтернеті на суму від 100 грн з карткою Visa від ПриватБанку та беріть участь у розіграші сертифікатів «Алло».
Протягом акції буде розіграно 500 сертифікатів «Алло»:
- 350 шт. номіналом 500 грн;
- 150 шт. номіналом 1 000 грн.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:43
Опять эти лохотронщики разводят людей.
Но тут партнёр Viza - может несколько купонов и перепадут реальным участникам
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:29
Здійснюйте комбооплати – отримуйте кешбек або сертифікати
Оплачуйте комуналку, Інтернет, ТБ, мобільний зв'язок у Privat24 карткою Mastercard, та вигравайте сертифікати або кешбек.
675 сертифікатів та 45 кешбеків на суму
до 2 000 грн
Усього буде визначено 720 переможців.
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:53
Це просто знатний тролінг від Привата всіх учасників, яких від "кинув" на темі комуналки і телефонів по акції стейків.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:32
Повертаємо гроші за ЗНО!
з 1 липня 2020 до 30 листопада 2020
Міністерство освіти разом із ПриватБанком повертає гроші за участь у пробному ЗНО
Кошти повертатимуть учасникам, зареєстрованим у пробному ЗНО.
Потрібно мати будь-яку картку ПриватБанку. Важливо! Ваш фінансовий телефон у ПриватБанку повинен збігатися з телефоном, що було зазначено як основний під час реєстрації на тестування.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:34
Опять этих мошенников рекламируют.
Никому ничего не выплатят, даже если выиграете с записью на видео!
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:07
Причём - даже официальных правил акции нет.
Одни размытые слова.
Раз уж Приват не выплачивает вознаграждение по акциям с чётко прописанными условиями, то вероятность быть кинутым по этой акции стремится к единице )
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:01
Re: Акції від ПриватБанку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:54
Зумеры ничему не учатся.
Уже ж тыкнули их носом (с помощью НБУ) в ими же написанные правила, и заставили выплатить компенсации.
Так они решили вообще правила не публиковать. Так ощущение, что специально провоцируют клиентов на эскалацию
Украина - богатая страна!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|