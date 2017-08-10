Акції від ПриватБанку

Хотя - те оф.правила - до фени. В любых оф.правилах есть пункт о том, что в случае спорных ситуаций банк действует на свой розсуд (то есть кидает клиента). И бегемот ясно дал понять, что спорной он может признать любую, абсолютно любую ситуацию, даже самую железобетонную. После чего кидает клиента в строгом соответствии с оф.правилами )
з 6 липня 2020 до 6 вересня 2020 Бронюй житло на TU.ua та подвоюй свій кешбек за кожну проведу ніч в готелі Щоб узяти участь в акції перейдіть на сайт або в мобільний додаток TU.ua, забронюйте готель на будь-які дати та оплатіть бронювання карткою ПриватБанку. Ви отримаєте кешбек 2% за кожну ніч в готелі. Тобто, якщо ви проживали в готелі 1 ніч, отримаєте 2% кешбеку, 2 ночі – 4%. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mo-keshbek
Вишукана вечеря разом із Mastercard і ПриватБанком Щоб стати учасником акції зареєструйтеся на сайті акції. Зробіть щонайменше 10 транзакцій на суму від 500 грн кожна протягом місяця. Період дії акції З 15 квітня до 15 червня 2020 року. Винагорода чекає на учасників акції:
з 8 липня 2020 до 8 жовтня 2020 Тариф за переказ коштів з міжнародних карток Visa через Приват24 на картки Visa ПриватБанку - 1,5%. Переказ можна здійснити 2 способами: 1. Через Інтернет-банк Приват24 Next (next.privat24.ua) з комп’ютера. 2. Через мобільний додаток Privat24. Тариф 1,5% від суми переказу. Було: 3%. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... azy-z-visa
з 10 липня 2020 до 10 серпня 2020 Отримайте знижку 5% на все в інтернет-магазині ALLO.UA Виберіть товар в інтернет- магазині ALLO.UA. Оплатіть замовлення на сайті карткою Visa від ПриватБанку. Отримайте знижку 5% на будь-який товар. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... yn-na-allo
з 10 липня 2020 до 10 жовтня 2020 Вигравайте кухонну техніку та втілюйте свої найсміливіші кулінарні ідеї. Отримайте переказ через TransferGo від 1 000 грн (в еквіваленті) на картку Mastercard ПриватБанку у гривні, доларах або євро. Здійсніть щонайменше 5 транзакції на суму від 50 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard. Враховуються транзакції за всіма картками Mastercard ПриватБанку. З 10.07.2020 до 10.10.2020 розігруємо: - кухонна машина – 2 шт.; - м’ясорубка – 2 шт.; міксер – 4 шт.; - блендер – 6 шт.; - електрочайник – 6 шт. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mastercard
з 15 липня 2020 до 15 січня 2021 Улюблена акція повертається! Вигравайте незабутню подорож на 4 особи до найкрасивіших куточків нашої країни! З 15 липня 2020 року до 15 січня 2021 року включно зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки у POS-терміналах (супермаркети, аптеки тощо) та/або в Інтернеті карткою Masterсard® від ПриватБанку на суму від 50 грн
Акцію розділено на чотири етапи: 1) з 15.07.2020 до 15.08.2020 включно; 2) з 16.08.2020 до 30.09.2020 включно; 3) з 01.10.2020 до 30.11.2020 включно; 4) з 01.12.2020 до 15.01.2021 включно. Подарунки для учасників акції:
З 16 липня 2020 до 15 вересня 2020 Оформіть квиток на автобус у мобільному додатку Privat24 та беріть участь у розіграші автомобіля Nissan Juke! Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua Оформіть квиток на автобус вартістю не менше ніж 90 грн через мобільний додаток Privat24. Отримайте винагороду: 40 сертифікатів на суму 1 000 грн від Rozetka та головний приз – автомобіль Nissan Juke. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... na-avtobus
З 17 липня 2020 до 17 жовтня 2020 Міжнародні перекази RIA в ПриватБанку Крок 1. Зареєструйтеся. Крок 2. Надішліть або отримайте переказ Ria на суму від $50 (екв.) з карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку. Крок 3. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна. Для всіх клієнтів – подарунки від Mastercard: - смартфон Samsung A50 – 6 шт; - планшет Samsung Galaxy Tab6 – 3 шт. Для нових клієнтів: разовий кешбек 100 грн від Ria на гривневу картку Mastercard ПриватБанку. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... rekazy-ria
З 17 липня 2020 до 15 жовтня 2020 Здійсніть карткою щонайменше 3 транзакції на загальну суму мінімум 300 грн. Крок 1. Оформляйте картку Visa Business. Крок 2. Реєструйтеся в акції. Платіть карткою Visa Business Для участі в акції необхідно здійснити щонайменше 3 оплати карткою Visa «Ключ до рахунку» або Корпоративною карткою будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України та/або на інтернет-сайтах на загальну суму мінімум 300,00 гривень.