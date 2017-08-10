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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:16

Хотя - те оф.правила - до фени.
В любых оф.правилах есть пункт о том, что в случае спорных ситуаций банк действует на свой розсуд (то есть кидает клиента).
И бегемот ясно дал понять, что спорной он может признать любую, абсолютно любую ситуацию, даже самую железобетонную.
После чего кидает клиента в строгом соответствии с оф.правилами )
mustbe
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Повідомлень: 4497
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Подякував: 96 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:46

Подвоюємо кешбек за кожну ніч, проведену в готелі від TU.ua!

з 6 липня 2020 до 6 вересня 2020
Бронюй житло на TU.ua та подвоюй свій кешбек за кожну проведу ніч в готелі
Щоб узяти участь в акції перейдіть на сайт або в мобільний додаток TU.ua, забронюйте готель на будь-які дати та оплатіть бронювання карткою ПриватБанку.
Ви отримаєте кешбек 2% за кожну ніч в готелі. Тобто, якщо ви проживали в готелі 1 ніч, отримаєте 2% кешбеку, 2 ночі – 4%.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mo-keshbek
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:53

Вечір безцінних моментів

Вишукана вечеря разом із Mastercard і ПриватБанком
Щоб стати учасником акції зареєструйтеся на сайті акції.
Зробіть щонайменше 10 транзакцій на суму від 500 грн кожна протягом місяця.
Період дії акції З 15 квітня до 15 червня 2020 року.
Винагорода чекає на учасників акції:

100 (сто) сертифікатів (по 50 сертифікатів на місяць) на 1 000 грн до мережі WineTime.
5 (п’ять) ексклюзивних вечерь за підсумками акції.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... h-momentiv
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:38

Знизили тарифи на міжнародні перекази з Visa!

з 8 липня 2020 до 8 жовтня 2020
Тариф за переказ коштів з міжнародних карток Visa через Приват24 на картки Visa ПриватБанку - 1,5%.
Переказ можна здійснити 2 способами:
1. Через Інтернет-банк Приват24 Next (next.privat24.ua) з комп’ютера.
2. Через мобільний додаток Privat24.
Тариф 1,5% від суми переказу. Було: 3%.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... azy-z-visa
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:27

-5% на ALLO.UA з карткою Visa від ПриватБанку!

з 10 липня 2020 до 10 серпня 2020
Отримайте знижку 5% на все в інтернет-магазині ALLO.UA
Виберіть товар в інтернет-
магазині ALLO.UA.
Оплатіть замовлення на сайті карткою Visa
від ПриватБанку.
Отримайте знижку 5%
на будь-який товар.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... yn-na-allo
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:31

Перекази TransferGo на Mastercard приносять подарунки!

з 10 липня 2020 до 10 жовтня 2020
Вигравайте кухонну техніку та втілюйте свої найсміливіші кулінарні ідеї.
Отримайте переказ через TransferGo від
1 000 грн (в еквіваленті) на картку Mastercard ПриватБанку у гривні, доларах або євро.
Здійсніть щонайменше 5 транзакції на суму від 50 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard. Враховуються транзакції за всіма картками Mastercard ПриватБанку.
З 10.07.2020 до 10.10.2020 розігруємо:
- кухонна машина – 2 шт.;
- м’ясорубка – 2 шт.; міксер – 4 шт.;
- блендер – 6 шт.;
- електрочайник – 6 шт.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mastercard
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34

Відкривайте Україну разом із Mastercard і ПриватБанком!

з 15 липня 2020 до 15 січня 2021
Улюблена акція повертається! Вигравайте незабутню подорож на 4 особи до найкрасивіших куточків нашої країни!
З 15 липня 2020 року до 15 січня 2021 року включно зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки у POS-терміналах (супермаркети, аптеки тощо) та/або в Інтернеті карткою Masterсard® від ПриватБанку на суму від 50 грн

Акцію розділено на чотири етапи:
1) з 15.07.2020 до 15.08.2020 включно;
2) з 16.08.2020 до 30.09.2020 включно;
3) з 01.10.2020 до 30.11.2020 включно;
4) з 01.12.2020 до 15.01.2021 включно.
Подарунки для учасників акції:

- 20 подарункових сертифікатів на послуги з організації відпочинку та розваг Bodo номіналом 3 000 грн;
- 4 сертифікати на п’ятиденну туристичну подорож до мальовничих місць України на чотирьох осіб.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:53

Авто за квиток на автобус

З 16 липня 2020 до 15 вересня 2020
Оформіть квиток на автобус у мобільному додатку Privat24 та беріть участь у розіграші автомобіля Nissan Juke!
Зареєструйтеся на сайті promos.pb.ua
Оформіть квиток на автобус вартістю не менше ніж 90 грн через мобільний додаток Privat24.
Отримайте винагороду:
40 сертифікатів на суму 1 000 грн від Rozetka та головний приз – автомобіль Nissan Juke.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... na-avtobus
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:56

Спека від кешбеку та подарунків!

З 17 липня 2020 до 17 жовтня 2020
Міжнародні перекази RIA в ПриватБанку
Крок 1. Зареєструйтеся.
Крок 2. Надішліть або отримайте переказ Ria на суму від $50 (екв.) з карткою Mastercard через будь-який канал ПриватБанку. Крок
3. Оплатіть карткою Mastercard щонайменше 3 купівлі на суму від 50 грн кожна.
Для всіх клієнтів – подарунки від Mastercard:
- смартфон Samsung A50 – 6 шт;
- планшет Samsung Galaxy Tab6 – 3 шт.
Для нових клієнтів: разовий кешбек 100 грн від Ria на гривневу картку Mastercard ПриватБанку.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... rekazy-ria
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:00

30 000 гривень на розвиток бізнесу та один із 90 бізнес-бокс

З 17 липня 2020 до 15 жовтня 2020
Здійсніть карткою щонайменше 3 транзакції на загальну суму мінімум 300 грн.
Крок 1.
Оформляйте картку Visa Business.
Крок 2.
Реєструйтеся в акції.
Платіть карткою Visa Business
Для участі в акції необхідно здійснити щонайменше 3 оплати карткою Visa «Ключ до рахунку» або Корпоративною карткою будь-яких товарів, робіт чи послуг на території України та/або на інтернет-сайтах на загальну суму мінімум 300,00 гривень.

Для отримання головного заохочення (30 000 грн) необхідно виконати умови під час кожного етапу акції.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ok-biznesu
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