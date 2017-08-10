Акції від ПриватБанку

Даруємо розумну техніку для створення затишку та гармонії у вашій оселі.
Крок 1. Надішліть або отримайте переказ через Western Union від 2 000 грн (в еквіваленті) з карткою Mastercard від ПриватБанку.
Крок 2. Здійсніть щонайменше 3 транзакції на суму від 100 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard.
На вас чекають подарунки:
- 6 роботів-пилососів Xiaomi Mi Robot
(2 щомісяця);
- 6 пароочисників Karcher (2 щомісяця);
- 6 прасок з парогенератором Philips
(2 щомісяця).
Відчуйте перевагу сучасних технологій!