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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:03

Подарунки за перекази Western Union на картку Mastercard

з 20 липня 2020 до 20 жовтня 2020
Даруємо розумну техніку для створення затишку та гармонії у вашій оселі.
Крок 1. Надішліть або отримайте переказ через Western Union від 2 000 грн (в еквіваленті) з карткою Mastercard від ПриватБанку.
Крок 2. Здійсніть щонайменше 3 транзакції на суму від 100 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard.
На вас чекають подарунки:
- 6 роботів-пилососів Xiaomi Mi Robot
(2 щомісяця);
- 6 пароочисників Karcher (2 щомісяця);
- 6 прасок з парогенератором Philips
(2 щомісяця).
Відчуйте перевагу сучасних технологій!
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Повідомлень: 1376
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:03

Сертифікат «АЛЛО» на 1 000 грн за платежі Digital-картки

з 20 липня 2020 до 20 вересня 2020
Чим більше успішних операцій, тим більше шансів!
Оформіть Digital-картку «Ключ до рахунку» Masterсard®, здійсніть нею щонайменше 5 оплат від 300 грн кожна й візьміть участь у розіграші одного із сертифікатів на 1 000 грн в магазин електроніки «АЛЛО».
Перші 1 000 учасників, які виконають усі умови акції, гарантовано отримають поповнення мобільного на 100 грн. Щомісяця серед учасників, які виконають усі умови акції, проводитиметься розіграш 50 сертифікатів на 1 000 грн у магазин електроніки «АЛЛО».
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... -1-000-grn
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:08

Пропозиції онлайн-шопінгу для держателів карток Mastercard

Пропозиція діє до 31.12.2020 року

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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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