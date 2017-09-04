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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:03

Подарунки за перекази Western Union на картку Mastercard

з 20 липня 2020 до 20 жовтня 2020
Даруємо розумну техніку для створення затишку та гармонії у вашій оселі.
Крок 1. Надішліть або отримайте переказ через Western Union від 2 000 грн (в еквіваленті) з карткою Mastercard від ПриватБанку.
Крок 2. Здійсніть щонайменше 3 транзакції на суму від 100 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard.
На вас чекають подарунки:
- 6 роботів-пилососів Xiaomi Mi Robot
(2 щомісяця);
- 6 пароочисників Karcher (2 щомісяця);
- 6 прасок з парогенератором Philips
(2 щомісяця).
Відчуйте перевагу сучасних технологій!
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... tern-union
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Повідомлень: 1433
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:03

Сертифікат «АЛЛО» на 1 000 грн за платежі Digital-картки

з 20 липня 2020 до 20 вересня 2020
Чим більше успішних операцій, тим більше шансів!
Оформіть Digital-картку «Ключ до рахунку» Masterсard®, здійсніть нею щонайменше 5 оплат від 300 грн кожна й візьміть участь у розіграші одного із сертифікатів на 1 000 грн в магазин електроніки «АЛЛО».
Перші 1 000 учасників, які виконають усі умови акції, гарантовано отримають поповнення мобільного на 100 грн. Щомісяця серед учасників, які виконають усі умови акції, проводитиметься розіграш 50 сертифікатів на 1 000 грн у магазин електроніки «АЛЛО».
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... -1-000-grn
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Повідомлень: 1433
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:08

Пропозиції онлайн-шопінгу для держателів карток Mastercard

Пропозиція діє до 31.12.2020 року

Використовуйте промокод MATERCARD10 під час оплати карткою Mastercard на farfetch.com і отримуйте знижку 10%.
zavvi.com

Використовуйте промокод MCP10 під час оплати на будь-яку суму карткою Mastercard на zavvi.com і отримуйте знижку 10%.

Використовуйте промокод MASTER15 під час оплати карткою Mastercard товарів з повною ціною на thehut.com і отримуйте знижку 15%.
iwantoneofthose.com

Використовуйте промокод PRIVILEGE15 під час оплати на будь-яку суму карткою Mastercard на iwantoneofthose.com і отримуйте знижку 15%.
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Використовуйте промокод MASTER20 під час оплати на будь-яку суму карткою Mastercard на mankind.co.uk і отримуйте знижку 20%.
allsole.com

Використовуйте промокод ASMC15 під час оплати на будь-яку суму карткою Mastercard на allsole.com і отримуйте знижку 15%.
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Використовуйте промокод ASMC15 під час оплати на будь-яку суму карткою Mastercard на allsole.com і отримуйте знижку 15%.

Використовуйте промокод MASTER20 під час оплати на будь-яку суму карткою Mastercard на lookfantastic.com і отримуйте знижку 20%.
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Повідомлень: 1433
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:32

Мобільний у платежах, швидкий у пересуванні!

З 28 липня 2020 до 28 жовтня 2020
Даруємо електросамокати учасникам Weblancer.
Крок 1. Зареєструйтеся на сайті weblancer.net/pb.
Крок 2. Протягом кожного акційного місяця отримайте переказ на картку Visa ПриватБанку від 3 000 грн.
Крок 3. Здійсніть транзакції на загальну суму 300 грн з будь-яких карток Visa ПриватБанку.
Щомісячна винагорода електросамокат Like.Bike One – 3 шт.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... eresuvanni
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:35

Ультрамодні планшети Apple

з 30 липня 2020 до 30 вересня 2020
За платежі від Payoneer на картки Visa!
Отримуйте платежі від Payoneer через інноваційний сервіс ПриватБанку на картки Visa та беріть участь у розіграші планшетів Apple iPad Pro 11 з клавіатурою та Apple iPad mini.

Участь в акції беруть клієнти ПриватБанку – фізичні особи та ФОП, які є власниками карток Visa ПриватБанку.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... -planshety
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:09

Платіть посмішкою з FacePay24 у Велмарті

Акцію завершено!
Вітаємо переможців!

AirPods with Charging Case отримують:

- Тилик Анна Вадимівна
- Терещенко Вікторія В'ячеславівна
- Сідаш Тетяна Юріївна
- Трачук Тетяна Миколаївна
- Кисла Лариса Вікторівна
- Ятлук Павло Іванович
- Головко Анатолій Миколайович
- Кібиш Сергій Васильович
- Бурченко В'ячеслав Леонідович
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... -facepay24
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:47

Переказуйте PrivatMoney на дивані разом з Visa

з 5 серпня 2020 до 5 жовтня 2020
Надсилайте або отримуйте перекази PrivatMoney з карткою Visa та вигравайте подарунки!
Крок 1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від $100 (екв.) з карткою Visa через будь-який канал ПриватБанку.
Крок 2. Оплатіть карткою Visa щонайменше 2 покупки на суму від 100 грн кожна.На учасників чекає винагорода:

Сертифікати на 500 грн (20 шт.)
4 планшети
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... zom-z-visa
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Подякував: 79 раз.
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