Акції від ПриватБанку

з 20 липня 2020 до 20 жовтня 2020 Даруємо розумну техніку для створення затишку та гармонії у вашій оселі. Крок 1. Надішліть або отримайте переказ через Western Union від 2 000 грн (в еквіваленті) з карткою Mastercard від ПриватБанку. Крок 2. Здійсніть щонайменше 3 транзакції на суму від 100 грн кожна через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard. На вас чекають подарунки: - 6 роботів-пилососів Xiaomi Mi Robot (2 щомісяця); - 6 пароочисників Karcher (2 щомісяця); - 6 прасок з парогенератором Philips (2 щомісяця). Відчуйте перевагу сучасних технологій! https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... tern-union
з 20 липня 2020 до 20 вересня 2020 Чим більше успішних операцій, тим більше шансів! Оформіть Digital-картку «Ключ до рахунку» Masterсard®, здійсніть нею щонайменше 5 оплат від 300 грн кожна й візьміть участь у розіграші одного із сертифікатів на 1 000 грн в магазин електроніки «АЛЛО». Перші 1 000 учасників, які виконають усі умови акції, гарантовано отримають поповнення мобільного на 100 грн. Щомісяця серед учасників, які виконають усі умови акції, проводитиметься розіграш 50 сертифікатів на 1 000 грн у магазин електроніки «АЛЛО». https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... -1-000-grn
З 28 липня 2020 до 28 жовтня 2020 Даруємо електросамокати учасникам Weblancer. Крок 1. Зареєструйтеся на сайті weblancer.net/pb. Крок 2. Протягом кожного акційного місяця отримайте переказ на картку Visa ПриватБанку від 3 000 грн. Крок 3. Здійсніть транзакції на загальну суму 300 грн з будь-яких карток Visa ПриватБанку. Щомісячна винагорода електросамокат Like.Bike One – 3 шт. https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... eresuvanni
з 30 липня 2020 до 30 вересня 2020 За платежі від Payoneer на картки Visa! Отримуйте платежі від Payoneer через інноваційний сервіс ПриватБанку на картки Visa та беріть участь у розіграші планшетів Apple iPad Pro 11 з клавіатурою та Apple iPad mini.
з 5 серпня 2020 до 5 жовтня 2020 Надсилайте або отримуйте перекази PrivatMoney з карткою Visa та вигравайте подарунки! Крок 1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від $100 (екв.) з карткою Visa через будь-який канал ПриватБанку. Крок 2. Оплатіть карткою Visa щонайменше 2 покупки на суму від 100 грн кожна.На учасників чекає винагорода: